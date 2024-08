Un Abel Serdio clave

La victoria contra Japón era muy importante para España para seguir adelante en los Juegos después de la derrota contra Suecia y antes de enfrentar a dos rivales de la dificultad de Alemania y Croacia. Japón es una selección, si se me permite el término, de juego muy "europeizado", que se explica a partir de la influencia de sus últimos técnicos: en Tokio 2020 les entrenó el sueco Sigurdsson, y ahora lo hace el español Antonio Carlos Ortega. Sin embargo, conservan, además, la esencia asiática de la velocidad y el ritmo. En la primera parte, España sufrió a nivel defensivo, con dificultades para frenar a Japón en el uno contra uno y para realizar correctamente las ayudas defensivas, lo que llevó al equipo a encajar demasiados goles. No obstante, en ataque la superioridad española fue palmaria durante todo el partido, consiguiendo marcar con facilidad. En el segundo tiempo, el nivel defensivo de la selección subió, marcando un tono de mayor dureza, lo que llevó a Carlos Ortega a jugar un 7 contra 6 para tener superioridad en ataque. Lo cierto es que la opción táctica le dio cierto rédito a Japón durante una fase del partido, aunque España pudo finalmente lidiar con esa inferioridad, en gran medida gracias a la aportación de Rodrigo Corrales en portería, que fue el mejor jugador de la selección en el partido, el más decisivo. A partir de ahí, España cogió una renta de tres, cuatro goles que le permitía tener las cosas bajo control, si bien no sentenciaba definitivamente el partido. Por otra parte, hay que reparar en las rotaciones que viene imponiendo Jordi Ribera. Ayer, por ejemplo, vimos rotar a Claudio Odriozola en el extremo derecho por Aleix, que había tenido pocos minutos. Siempre vemos que Dujshebaev, cuando España juega en el cambio largo –es decir, en el lado que más alejado queda del banquillo– no está teniendo muchos minutos, para no desordenar al equipo en partidos de tanto ritmo y no defender en inferioridad, pero también por un tema de descanso físico. Es por ello que creo que España, mientras va ganando los partidos, va pensando también en lo que viene. En cuanto al asturiano Abel Serdio, está disfrutando de una gran cantidad de minutos. Ayer, además, el equipo conectó más con él y consiguió anotar, demostrando de nuevo que es un jugador clave.

Suscríbete para seguir leyendo