La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Los goles, la rueda y el hámster

En más de una ocasión el planeta "fúrgol" es como la rueda de la jaula de un hámster: todo gira para no moverse del sitio y, cuando menos, la cosa se mueve para seguir igual. Y si no, que se lo digan a los equipos que todos los años buscan, buscan y buscan para no encontrar a ese ariete que garantice más de media docena de goles por temporada, de esos que abren latas y dan muchos puntos. El asunto se vuelve peliagudo en Segunda, donde tener un portero que no las meta dentro y un "9" que no se obsesione con pegarle siempre al muñeco o al señor del tercer anfiteatro es garantía de éxito.

En esta búsqueda andan metidos el Oviedo y el Sporting. Los azules tienen primero que deshacerse de alguno de los puntas que tienen en nómina –Obeng está, pero no cuenta tras el mal rollito protagonizado veranos atrás– para contratar a ese delantero que pueda aportar algo distinto. En la otra orilla del Potomac se quiere echar el resto por un jugador diferencial, pero por lo que pueda ocurrir ya nos cuenta David Guerra, el presidente ejecutivo, que el gol es cosa de todos, y confía en que Otero, Gaspar... logren diez dianas cada uno como la última temporada. Veremos.

Por lo demás, y ahí fuera, parece que Essssspaaaañññññaaa ha encontrado el botón de encendido de la maquinita que expende medallas. El "Superjueves" pudo ser mejor, pero también peor. Aunque las cuentas de las 22 medallas de Barcelona-92 siguen sin salir. Ya saben, los números, como el hámster, giran y giran y giran para no moverse del sitio, ¿oyisti, güey?

