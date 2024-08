Bouzán, Feliz y el Sella

Toca hacer balance de la más multitudinaria edición de la Fiesta de las Piraguas de Asturias tras un fin de semana de auténtico ensueño. Si bien, en la víspera, me atreví a titular que estaría a la altura de un Campeonato del Mundo de ríos, ahora, después de lo visto y disfrutado, creo que las decenas de miles de aficionados que siguieron la mítica prueba pueden sentirse muy satisfechos de lo acontecido en la ribera más famosa del Principado, en la que se dieron cita más de un millar de palistas de los cinco continentes, entre ellos los mejores en la especialidad de larga distancia. Nada menos que 25 países representados en las aguas del páter Sella y, para rematar, el himno de Asturias que atronó en todo el valle poniendo los pelos como escarpias.

Un Sella que pasará a la historia como uno de los mejores, tanto en calidad de competidores como en asistencia de público, esencia del mismo. ¡¡Sella vivo!!

Dicho esto, no podría olvidarse de la buena nueva desvelada por Walter Bouzán Sánchez, ídolo de las nuevas generaciones de deportistas que se inician en el mundillo del piragüismo. Once Sellas en su haber, ocho de ellos en K-2 y los restantes en K-1, quien acaba de anunciar que el año venidero no estará a pie de río peleando por el podio. Me rindo ante ese paisano que la logrado poner el corazón en un puño en esta última edición, enfocando el puente de la ría del Sella, superado en los metros finales por otra tripulación que no es moco de pavo: los franceses Urban y Candy, triples vencedores de la Fiesta de las Piraguas de Asturias, con varios títulos de campeones del Mundo y de Europa de maratón en su palmarés como barco de equipo.

En lo personal, sólo tengo buenas palabras para Walter Bouzán al haber seguido toda su trayectoria deportiva como palista –no me olvido de aquella gorra calada que sujetaba la melena en sus tiempos mozos– y no sólo en el Descenso Internacional del Sella. Se va con la cabeza muy alta, pero estoy seguro que tratará de seguir liándola en otras especialidades como el kayak de mar o surfski, donde ostenta el título de campeón del Mundo en mixto K-2, con la catalana Judit Vergés. Aparte su exitosa carrera deportiva, el riosellano siempre ha mostrado una humildad y saber estar que ha calado con fuerza entre cuantos le aprecian, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Un ejemplo para muchos en un deporte apasionante, profundamente arraigado en la comunidad autónoma asturiana y en hoy día de los más laureados –en cuanto a preseas– por los éxitos internacionales, inclusive Juegos Olímpicos.

Se va Walter Bouzán como una leyenda del Sella, pero nos deja momentos inolvidables. No me corto ni un pelo al dejar escrito que dio mayor visibilidad al Descenso Internacional del Sella, con sus impresionantes resultados, en estos últimos años. No me cansaré de repetir que fue y será uno de los más grandes deportistas que ha dado esta tierra riosellana. Compaginar deporte de élite y rutina laboral, sin dejar de lado sus quehaceres personales y familiares, no es nada fácil. Por detrás, llegan otros deportistas del kayak y la pala pisando fuerte, chicos y chicas, palada a palada, aunque falta saber si acabarán teniendo el carisma y saber estar del laureado palista del Club Piragüismo El Sella.

Dicho esto, deseándole toda la suerte a Walter en su nueva etapa post-Sella, también quiero ensalzar la labor despachada por Juan Manuel Feliz Granda, presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella, por su extraordinaria tarea de poner en alza, edición tras edición, la Fiesta de las Piraguas, cuyo cénit ha sido la de este 2024. El monumental ambiente con decenas de miles de selleros en la zona de salida, en Arriondas, y por supuesto en la ría del Sella, en Ribadesella, eleva aún más el pedigrí como oficioso Mundial de descenso de ríos. Ojalá, más pronto que tarde, se vea redundado el Sella con la distinción "Pueblo Ejemplar", otorgado por la Fundación Princesa de Asturias, cumpliendo el anhelo del máximo dirigente del CODIS.

Suscríbete para seguir leyendo