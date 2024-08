Una esquina en Brooklyn

Cada día, a la misma hora, en la esquina de su estanco en Brooklyn, Auggie Wren (interpretado por el actor Harvey Keitel, en la magnífica película "Smoke" de Wayne Wang, basada en un relato de Navidad de Paul Auster), sacaba una fotografía que encuadernaba cuidadosamente en un álbum. Era una colección de instantáneas que, aunque realizadas en el mismo escenario, eran todas distintas por las circunstancias y los personajes retratados a diario. Si nos ponemos intensos, y solemos ponernos, se podría decir que fútbol es todo eso que pasa alrededor de la foto fija del resultado del partido de cada jornada.

El álbum de instantáneas de la pasada temporada del Sporting mejoró con mucho al de la anterior, aquella en la que se jugueteó muy seriamente con el descenso al infierno del fútbol no profesional. El de la última campaña brilló sin alcanzar la excelencia. Miguel Ángel Ramírez, una vez superado el periodo de prueba como paracaidista lazando por Orlegi sobre Gijón y el Sporting, y una vez alcanzada la aclimatación al fútbol español y al de Segunda, consiguió afinar el objetivo, ajustar el diafragma, controlar el obturador y aclarar el visor para obtener un álbum con fotos del equipo en los puestos altos de la clasificación para sucumbir al final en la promoción.

Eso que eufemísticamente se llama "el objetivo" no se alcanzó porque al equipo le faltó gol y a MAR algunas páginas que aún le quedan por escribir en su libro gordo del fútbol y que seguro completará durante su carrera, ahora por los desiertos árabes, tras una voluntaria y precipitada despedida de Gijón con el resquemor de no haberse sentido comprendido.

La esquina de este Sporting de la era post mundial fallido sigue siendo la misma, con vistas al campeonato de Segunda, el más disputado de la historia, dicen. Ha cambiado el fotógrafo, ahora es Rubén Albés, y se ha renovado a buena parte de los artistas. A la mayoría de la grada poco le dicen nombres como Caicedo, Bernal, Curbelo, Olaetxea, ya en la plantilla, o el de los deseados Altimira o Gelabert..., hasta comprobar su rendimiento sobre el césped. Es lo que ocurre con las renovaciones profundas, que solo reconoces a los pocos que se quedan como Otero, buen y deseado fichaje, o Campuzano (veterano y a la vez eterna promesa), o a los de casa de calzón playu: Gaspar, Queipo, Cote, Guille, Diego, Pablo, los Nachos...

Una singularidad es el "trueque", digámoslo así aunque en realidad no lo sea, de Hassan y Dubasin. El primero, querido y reconocido en El Molinón, que lo apodó "Josín", al Oviedo. El segundo, que no triunfó en el Tartiere, recala en Gijón por expreso deseo del entrenador Albés, que pone en él toda la confianza. Nos queda el consuelo de que, al menos, Hassan no se deja llevar por las ensoñaciones a las que es tan propenso Morata y no dijo eso de: "He cumplido un sueño". Dijo otras cosas de corte más "profesional": "Es el sitio idóneo para crecer" y bla, bla, bla… Si no corre la banda de El Molinón no será porque él no lo haya deseado.

Esta es, precisamente, otra peculiaridad de esta temporada, la construcción de un equipo de "autor", quiero decir, al gusto del nuevo míster, que ha ido poniendo los cromos de los futbolistas a estrenar sobre álbum de la nueva plantilla, con la bendición del cuerpo técnico, se supone, que les coloca el pegamento, en la mayoría de los casos de forma temporal por ser cedidos, como casi siempre por la regla económica de lo comido por lo servido sellada del patrón. Si la moneda sale cara, el acto de fe se convertirá en triunfo; si sale cruz y hay que reemplazar al entrenador, serán una herencia impuesta para el que ocupe su puesto. Mal asunto.

Como el álbum de la pasada campaña quedó lustroso y aparente, la ilusión se mantiene y ya son 21.500 los socios rojiblancos. Esto es amor por los colores. Y con la plantilla aún por completar. Rubén Albés reclama cuatro fichajes más, para poder doblar cada puesto. El presidente ejecutivo, David Guerra, acaba de afirmar: "Estoy ilusionado por los fichajes que vendrán, queda mercado". ¿Qué puede salir mal?

Me quedo con el augurio del entrenador: "Nos vamos a divertir". Ojalá la foto de cada jornada nos entusiasme.

