La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: El circo, los leones y los payasos están de vuelta

Pues, amiguinas y amiguinos, ya estaría todo y estaríamos todos. Ya ha vuelto la Liga para tranquilidad de los drogodependientes del balón. Una competición marcada, otro año más, aunque parece que llevado a límites hasta ahora desconocidos, por plantillas que aún están por hacer y por clubes que tienen que meter tijera ya que no cumplen con las normas económicas de LaLiga de Tebas. Las prisas por acelerar el inicio de la competición por eso de que a nadie se le ocurra darse de baja durante el verano del teleoperador de turno para luego reengancharse (o no) en septiembre y los calendarios infinitos para pagar la pista del circo, a los leones y a los payasos ya no importan a nadie por mucho que algún que otro protagonista alce la voz.

En lo que se refiere a los dos grandes de la madreñina "furgolística", habrá que esperar unas cuantas jornadas (como diez) para ver de qué pie cojean y comprobar si se mantiene la inercia del año pasado, que visto con perspectiva no fue tan malo. Abre el asunto el Oviedín de Javi Calleja. Los azules siguen a la caza de un "9" una vez que ya han atado a Josín Hassan, el exrojiblanco cuyo hueco en Gijón lo ha ocupado Dubasin en un viaje a la inversa del que hay bastantes precedentes, pero muy lejanos en el tiempo. Lo que no parece es que el Oviedo vaya a firmar un central, con el peligro que eso conlleva dado el historial de alguno de los zagueros con los que cuenta Calleja. Doctores tiene la Iglesia.

Mientras, a 28 kilómetros también les faltan algunas piezas para que Albés tenga bajo su mando las mejores herramientas posibles. Tiene un par que ha pedido para tratar de reeditar los días felices en el Albacete. Arma de doble filo dado que si las cosas van reguleras habrá quien señale directamente al técnico por la hipotética mala elección. El tiempo dirá. Vamos, como siempre, ¿oyisti, güey?

