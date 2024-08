Barbón apoya el ataque al golf en La Morgal

El Presidente del Principado visitó el viernes las instalaciones del Museo de Fernando Alonso y las obras de su nuevo circuito cubierto, con lo que bendijo la agresión que la Fundación de los Alonso ha perpetrado contra el golf al haber ocupado más de 6.000 metros cuadrados del campo para construir un armatoste para incrementar su negocio. Es evidente que esta Fundación campa a sus anchas en Llanera con el beneplácito y la complicidad de la administración socialista asturiana, que es la culpable del ataque al golf por tolerar una ampliación de las instalaciones del motor sobre otras que estaban ahí mucho antes de que el socialismo asturiano decidiera regalar a Fernando Alonso un Museo que costó más de 10 millones de euros de nuestros impuestos.

La visita demuestra que el padre de Alonso no decía verdad cuando proclamaba que el piloto no sabía nada sobre lo que hace la Fundación que aquél preside. Viendo las fotos, es evidente que sí lo sabe y lo comparte, por lo que es tan responsable como su progenitor del desprecio al golf que supone el afán expansivo del negocio de su circuito de kart. Es difícil imaginar a Nadal o a otros grandes deportistas mundiales propiciando una agresión similar contra otra disciplina deportiva, y más con la absoluta falta de sensibilidad con la que ha actuado esta Fundación, destruyendo parte del campo de golf sin un mínimo diálogo con sus abonados y sin ni una sola iniciativa para subsanar las evidentes carencias que padecen al no disponer ni siquiera de unos servicios y vestuarios dignos.

Adrián Barbón perdió en La Morgal una buena oportunidad de demostrar que es el Presidente de todos los deportistas asturianos y no sólo de Fernando Alonso. Cabe supone que es conocedor, como lo son la consejera y la directora general de Deporte, de que, frente a la opulencia y la expansión del kart, las instalaciones del campo de golf, que también gestiona esta Fundación, tienen grandes deficiencias. Podría haber visitado, como lo hizo su directora general de Deporte, los baños y vestuarios para comprobar que es una burla que, a escasos 50 metros de este nuevo y opulento mausoleo que está construyendo la Fundación, se mantenga en esas malas condiciones un servicio esencial de unas instalaciones deportivas.

Anuncian que el edificio estará concluido en noviembre porque el día 14 de ese mes finaliza el plazo de cesión de estas instalaciones a la Fundación. La cesión puede ser prorrogada, pero, que se sepa, aún no hay acuerdo alguno entre el Principado y la Fundación para firmar una nueva cesión. Es raro que el Presidente haga esta visita de apoyo a los planes y negocios de la Fundación sin saber si ésta quiere seguir o no con la cesión que concluye en tres meses, lo que puede llevarnos a pensar que los Alonso ya han impuesto sus condiciones para seguir y el Principado, sumisamente, las ha aceptado.

Y es importante conocer las condiciones de la Fundación porque hay rumores de que lo que pretende es quedarse sólo con los karts, renunciando a gestionar el golf, de ahí que sea urgente acabar las obras porque ya sería una insolencia social que sin gestionar el golf hicieran obras sobre los terrenos que le han ocupado. Es discutible legalmente –y se discutirá, sin duda, en los tribunales, si se da ese paso- que sea viable prorrogar una concesión sólo de una parte cuando en 2014 quedó claro que lo que se cedían eran dos instalaciones: el Museo y su Circuito y el campo de golf. Pero tampoco hay mucha duda de que, visto lo visto, si esa es la intención de los Alonso, el Principado tragará y aceptará sumisamente.

Es evidente que a esta Fundación y al Gobierno de Asturias –por no decir también a la Federación Asturiana de Golf, que ni está ni se la espera- les importa un comino el golf. Y sería absolutamente insultante que se permitiera a esta Fundación desprenderse de su obligación de mantener y cuidar el campo de golf para que disfrute mejor, y con más rendimiento económico, de unas instalaciones que les hemos pagado todos los asturianos y de un nuevo negocio levantado sobre suelo público que pertenece al campo de golf de La Morgal.

Lo que debería hacer el Principado es, directamente o a través del nuevo convenio con la Fundación de los Alonso, construir unos baños y vestuarios dignos en el campo de golf de La Morgal, obligar a la concesionaria a mantener ese campo en perfecto estado –últimamente no lo está- y estudiar muy bien la situación cuando el nuevo circuito se abra –dentro de unos años, lo veremos, porque la aceleración en la invasión no es para abrir ya el negocio, es para asegurarlo-, por ejemplo, analizando si los niveles de ruido que va a generar, sumados a los grandes que ya genera el circuito, son compatibles con otras disciplinas deportivas como el golf o las que no se hacen sobre ruedas en las otras instalaciones de La Morgal.

No tenemos duda alguna de que si los Alonso quisieran quedarse con todo el campo de golf para ampliar su Fundación el Principado lo aplaudiría para que Barbón siga presumiendo "del nivel de un deportista así". Y tampoco la tenemos de que harán lo que quieran. Y hacen bien, si les dejan, por más que resulte ofensivo para otro deporte y otros deportistas a los que el Principado parece haber renunciado a defender.

