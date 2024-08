La opinión de Antonio Rico: Lecciones futbolísticas de los Juegos Olímpicos

1. Corren mucho. Después de correr su serie de 1.500 en los Juegos Olímpicos de París, la atleta española Águeda Marqués quedó en noveno puesto con una buena marca y tuvo que conformarse con acudir a la repesca. En la zona mixta, Águeda declaró a los periodistas de TVE que estaba muy sorprendida por el nivel de la prueba, y resumió así su experiencia: "Es que corren mucho". Las "redes sociales" se llenaron de comentarios despectivos y, como es habitual, muy maleducados que se mofaban de la observación de la atleta acerca del enorme nivel de su prueba. "¿Qué esperabas?", "quédate en casa", "entrena más"... En fin. Me encanta la sinceridad y el suave materialismo de Águeda, y me gustaría que algún futbolista tomara ejemplo y, después de perder ante el Real Madrid neogaláctico, se presentara ante los micrófonos diciendo que los futbolistas del Real Madrid "son muy buenos". Es que es así. Pero que Tsegay y Muir, atletas de 1.500 que corrieron la serie con Águeda, sean muy buenas no significa que la atleta española no pintara nada en París, del mismo modo que la excelencia del Real Madrid no hará que el Rayo Vallecano renuncie a enfrentarse a Mbappé y compañía en el Bernabéu. ¿Queremos que en los Juegos Olímpicos solo participen en cada prueba los cinco mejores atletas del mundo? ¿Queremos que disputen la Liga el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y, con reparos, el Athletic Club y el Sevilla? Los buenos son muy buenos. Vale. Ahora, a correr y a jugar.

2. La pena y la nada. El atleta español Álvaro Martín, que ganó dos medallas en marcha, se define como un tío normal, de un pueblo en el sur de Extremadura, que sin ser un lumbreras tiene dos carreras universitarias, no se cree un superhéroe y ha intentado ser la mejor persona posible. Después de dos semanas olímpicas escuchando hablar de sueños, sueños y más sueños, resulta que el atleta que nos ha hecho soñar con un mundo más allá de los dioses de la victoria y los monstruos de la derrota es un tipo que está más orgulloso de sus estudios y de ser una buena persona que de las dichosas medallas. Esa humildad olímpica es casi imposible en el fútbol moderno. A lo mejor la solución es que el campeonato de Liga se dispute cada cuatro años. Una Liga cada cuatro años rebajaría el nivel de tontería, y los futbolistas dejarían de creerse superhéroes. Pero ni yo mismo me creo esta solución. ¿Sabe por qué? Porque entre la pena del fútbol tonto, exagerado, depredador y arrogante y la nada, elijo la pena.

3. Agamenón y Brasil. Después de la derrota de la selección española femenina ante Brasil en la semifinal de los Juegos Olímpicos, Jenni Hermoso (puede que en caliente) lamentó que su equipo encajara cuatro goles de un equipo que no juega al fútbol. Ya estamos. ¿A qué juega la selección femenina de fútbol de Brasil? No juega al rugby, ni al vóley playa, ni al balonmano, ni al tenis. Juega al fútbol, con las reglas del fútbol y con la idea de marcar más goles (o recibir menos goles) que el equipo rival. Hay mil maneras de jugar al fútbol y doscientas mil formas de ganar (o de no perder). Física es lo que aparece en los libros de física y fútbol es lo que vemos en un partido de fútbol. Supongo que Jenni Hermoso habría preferido ganar 4-2 a Brasil jugando como Brasil que perder 4-2 jugando un partido horrible de principio a fin. Que yo sepa, no hay un VAR de ética futbolista que juzgue en cada partido si los equipos están jugando al fútbol o no. Fútbol es fútbol, lo juegue Agamenón o su porquero.

