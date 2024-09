Partido para olvidar

Desastre total del Oviedo en su debut en el Carlos Tartiere. Los azules no pudieron en ningún momento con el Racing del asturiano José Alberto, que le ganó totalmente la partida al técnico de los carbayones, Javi Calleja, que dio la sensación de no haber preparado adecuadamente el choque. Y eso que los azules se encontraron con un gol de ventaja cuando iban poco más de diez minutos de partido. Los santanderinos fueron superiores a lo largo de todo el encuentro. Su centro del campo pudo siempre con el de los oviedistas, incapaces de contener las acometidas de los racinguistas, y cuando los asturianos se hicieron con el balón (lo que sucedió en algún momento del encuentro) fue porque así lo quisieron los cántabros, que les dieron la iniciativa para buscar ellos el juego directo en el contrataque. Y si faltaba algo para que los jugadores de la región vecina se sintieran más cómodos, anoche los zagueros carbayones se mostraron, sobre todo en el primer tiempo, nerviosos, inseguros y fallones, muy fallones, algo que no había sucedido hasta ahora. Incluso el portero estuvo desconocido con respecto a los dos primeros encuentros.

El Oviedo llevaba cuatro puntos de seis posibles (una victoria y un empate) tras disputar los dos primeros partidos de la competición fuera de casa. Pero fueron unos resultados engañosos, porque el juego del equipo no fue bueno, ni mucho menos, ni en La Coruña ni en Castellón. Faltaba por conocer lo que sucedería cuando los carbayones tuvieran que dar más de cuatro o cinco pases seguidos e intentar avanzar con intención y ciertas dosis de calidad para facilitar balones en condiciones a sus delanteros con el objetivo de hacer daño al contrario y de agradar con su juego a los aficionados. Ya se vio lo que pasó.

No acertó en su planteamiento Calleja ni el sábado ni en los dos partidos anteriores. Es evidente que el Oviedo tiene jugadores de sobra para tener personalidad en el centro del campo, para crear, no solo para destruir, como venia sucediendo. Y debió pensar el técnico azul ayer, quién mejor para ello en el debut en casa, que Santi Cazorla. Pero es que el del Llanera solo no basta. Y así fue. No tuvo acompañamiento, las piezas que eligió el entrenador oviedista no estaban bien colocadas y los santanderinos disfrutaron a sus anchas de la falta de un contrincante preparado para ello. Se apropiaron los racinguistas del césped del Tartiere porque José Alberto sí sabía a qué jugaba su equipo y lo había preparado, él sí, en base a lo muy poco que había demostrado el Oviedo en las dos confrontaciones anteriores.

Y así llega el Real Oviedo al derbi, deslabazado y sin una idea clara de juego. Habrá que ver si Calleja da con la tecla para que su equipo cambie de imagen y también si es capaz de motivar a sus jugadores para afrontar un partido como éste.

