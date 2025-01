Laporta VIII, el imperio austrohúngaro y las preguntas de Aristóteles

Enrique VIII y Laporta. Cuando empezó su reinado, Enrique VIII de Inglaterra era un joven atlético, culto y encantador; pero después de una vida de excesos, una ruptura con la Iglesia católica, seis matrimonios, muchas amantes y cientos de condenas a muerte el rey de Inglaterra y jefe supremo de la Iglesia anglicana terminó pesando casi ciento cincuenta kilos con una cintura que medía metro y medio y unas piernas rollizas llenas de llagas incapaces de sostener su cuerpo. La deriva física y moral de Joan Laporta como rey absoluto del Barça no es comparable con el derrumbe físico y la devastación moral de Enrique VIII, pero Laporta corre el riesgo de pasar a la historia como el hombre que rompió con las tradiciones culés, contrajo varios matrimonios con entrenadores muy diferentes para recuperar el legado de Guardiola y firmó algunas uniones con empresas e instituciones muy variadas con intención de que sus futbolistas pudieran ser inscritos, además de enemistarse con algún que otro Tomás Moro y tomar decisiones tan extravagantes como contratar y a la vez no contratar a

Thomas Heurtel para el Barça de baloncesto. Laporta no dispone de artistas como Hans Holbein el Joven, así que los retratos del presidente del Barça dependen de los resultados. Y los resultados, de momento, son deprimentes, hasta el punto de que muchos culés se están preguntando si merece la pena ser anglicano en un mundo futbolístico dominado por la iglesia madridista.

El Real Madrid austrohúngaro.

Dicen que Helenio Herrera dijo que se juega mejor con diez que con once, y si de verdad el futbolista y entrenador argentino dijo eso seguro que estaba pensando en partidos como el Valencia-Real Madrid del pasado sábado. El Real Madrid se quedó con diez futbolistas después de la expulsión del pesadíiiiiiiiiiiiiiiiisimo Vinicius Jr. y, en un pispás, ganó un partido que tenía muy mala pinta. A lo mejor es que el Real Madrid juega mejor sin Vinicius Jr. que con Vinicius Jr. O puede que el Real Madrid nos haya acostumbrado a que veamos sus partidos esperando el gol a última hora, la remontada imposible o la cagada monumental del portero rival. Luis García Berlanga se las apañaba para introducir en todas sus películas la expresión "imperio austrohúngaro", y Alfred Hitchcock se las ingeniaba para aparecer en sus películas (incluida "Psicosis"). Los futboleros vemos un partido del Real Madrid como quien espera escuchar "imperio austrohúngaro" en una película de Berlanga o ver la oronda figura de Hitchcock en una película del maestro del suspense: algo ocurrirá para que el Real Madrid gane o no pierda. Con lo que no contábamos es con dar la razón a Helenio Herrera y a los que sostienen que lo que quita Vinicius Jr. está empezando a ser más de lo que da.

Huevos, mulas, orugas y Arabia Saudita.

A diferencia de su maestro Platón, Aristóteles se hacía preguntas que poco tenían que ver con el mundo de las Ideas como, por ejemplo, cómo se aparean las serpientes, de qué está hecha la yema del huevo, por qué la mula es estéril, cómo se alimentan las orugas o por qué la Supercopa de España de fútbol se disputa en Arabia Saudita. En realidad, Aristóteles nunca se hizo esta última pregunta, pero podríamos decir que es una pregunta muy aristotélica. ¿Por qué la Supercopa de España se juega en Arabia Saudita? Aristóteles analizaría la cuestión, observaría, examinaría y, por fin, daría una respuesta. Podemos ahorrar tiempo a Aristóteles: dinero. La respuesta está en la pasta. Pero algunos pretenden convencernos de que jugar la Supercopa en Arabia Saudita es apostar por el universalismo futbolero y la expansión romántica de la Liga más allá de nuestras fronteras. Como dijo Antístenes para criticar la Teoría de las Ideas de Platón: veo un caballo, pero no la caballeidad. Vemos los partidos de fútbol de la Supercopa de España en Arabia Saudita, pero no vemos la futboleidad por ninguna parte.

