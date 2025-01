La Supercopa en Arabia Saudí tocó fondo

En diciembre de 2022 una de las grandes estrellas del fútbol mundial, portugués de nacimiento (Funchal-Madeira), pero muy ligado a España y a Madrid, Cristiano Ronaldo, decidió dejar el fútbol europeo y poner rumbo a Arabia Saudí. Han pasado los años y los futbolistas que dieron ese salto se arrepienten ahora y reconocen que viven en lo que se denomina "cárcel de oro" sin poder regresar a Europa.

Hoy, que estamos viviendo todo lo que ocurre en la amarga, oscura y lamentable Supercopa de España que se está celebrando en Yale (Arabia Saudí) con cuatro grandes clubes españoles, viendo todo lo que ha pasado en dos jornadas, son muchos los que se preguntan por qué estamos cambiando dinero por falta de respeto y descontrol absoluto.

Jamás he comprendido por qué en el fútbol español se ha tenido que apostar por el dinero y no por nuestro fútbol, nuestra gente y nuestros hermosos estadios. Sin rebuscar en lo malo, me pregunto qué están viendo nuestros niños, niñas y jóvenes de ocho a diez de la noche en nuestra televisión. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los futbolistas españoles enzarzarse, insultarse, no respetarse y llegar incluso a la agresión, sobre todo ante una afición saudí que nada tiene que ver con la nuestra.

Hace muchísimos años que hombres y mujeres comparten la misma parcela en los estadios y disfrutan del fútbol con alegría y respeto. Ayer viernes, a las 1.00 horas (Cope), se descubrió que las mujeres de los jugadores del Mallorca y amigas habían sido objeto de tocamientos (culo) al salir del campo donde los "jóvenes saudíes o forofos" les dijeron de todo, les sacaron fotos contra su voluntad y por encima de todo no les respetaron su mente y su cuerpo lo más mínimo.

Antes, de ocho a diez de la noche, los que estaban en nuestro país frente a sus televisores en casa, en la de un amigo o en un bar se llevaban las manos a la cabeza ante las discusiones, faltas y protestas en la que entraron los jugadores del Real Mallorca y del Real Madrid, hasta terminar en la famosa "tangana", en la que tuvieron que intervenir para separar a las estrellas tanto Arrasate como Carlo Ancelotti, los dos expertos y grandes entrenadores.

Los periodistas deportivos conocemos muy bien nuestra profesión y hemos vivido el fútbol en todos los continentes. Más de uno me llamó entre las once de la noche y la una para ratificarme todo lo que habíamos descubierto: "Qué hacemos nosotros jugando una Supercopa en Arabia Saudí… Nuestro fútbol no se merece esto. El dinero no lo puede ser todo…".

Lo malo es que a eso le tenemos que sumar muchas cosas más y muy pocas buenas. El miércoles vivimos una de las situaciones más sorprendentes. Un político, José Manuel Rodríguez Uribes, valenciano de 56 años, rompió todos los moldes del deporte desde la presidencia del Consejo Superior de Deportes, al que llegó en diciembre de 2023, y lleva medio escondido un año, tras pasar anteriormente por otros campos como comisiones del PSOE (2017), Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (2011) o encargado del Área de Laicidad y, para remate, llegar al Ministerio de Cultura y Deporte, eso sí, solamente del 13 de enero de 2020 al 10 de julio de 2021.

Concederle la "cautelarísima" el jueves al FC Barcelona para que dos de sus jóvenes estrellas azulgranas y de la selección española (Dani Olmo y Pau Víctor) sean reinscritos de manera provisional y puedan jugar el domingo la final (ahora Real Madrid-Barcelona) dejó con la boca abierta a todos los presidentes del fútbol Español de Primera y Segunda División y también a todos los periodistas deportivos, que si algo hemos demostrado siempre en nuestras redacciones en radio, televisión y prensa es nuestro conocimiento de cuanto sucede en nuestro deporte rey.

Pero lo peor también llegó esa noche cuando el presidente del Barcelona, Joan Laporta, entró en el estadio King Abdullah Sports City (todo lujo) camino de la tribuna y de su palco gritando de forma desesperada e insultante, dedicando cortes de manga y atacando a todos aquellos que no comparten sus teorías, minutos antes de que el Barcelona se enfrentara a uno de los clubs más ejemplares de nuestro país, el Athletic de Bilbao.

Alguien tiene que tomar medidas lo antes posible sobre todo lo que está ocurriendo en Arabia Saudí, menos el presidente político del Consejo Superior de Deportes. Este mal en el deporte rey de nuestro país va a seguir creciendo y hay que pararlo, pero pararlo ya. Todos los presidentes de todos los clubes de Primera y Segunda División saben cómo deben hacerlo, al igual que los futbolistas, que también saben que deben ser ejemplares, no montadores de tanganas en un país como España donde la juventud considera al fútbol su deporte preferido desde que son pequeños y donde sueñan con imitarlos en el futuro.

