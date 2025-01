El comentario de Alberto Menéndez sobre la derrota del Alimerka Oviedo Baloncesto: Desorientados

Los jugadores del Oviedo Baloncesto están desorientados o, al menos, lo estuvieron ayer ente el Odilo Cartagena, un equipo que, en teoría, debería estar luchando con los azules por mantener la categoría, pero que, sin embargo, se encuentra en estos momentos cómodamente situado en los puestos intermedios de la clasificación, con ocho victorias por cinco de los asturianos cuando se puso fin a la primera vuelta de la competición. Ayer, en Pumarín, los murcianos fueron claramente superiores a los carbayones y se llevaron merecidamente la victoria. Por sus méritos, por supuesto, pero también por los deméritos de los discípulos de Javi Rodríguez.

Que el Alimerka se muestre excesivamente fallón ante el aro contrario se está convirtiendo ya en algo habitual, demasiado habitual. Y claro, así es muy difícil sacar adelante un partido. Lógicamente, los jugadores acaban sin fe en sus posibilidades y ello les lleva, desgraciadamente, a perderse unos, a despistarse otros, y a desubicarse sobre la cancha la plantilla en su conjunto, con el entrenador a la cabeza.

Los oviedistas defendieron relativamente bien durante varias fases del partido, pero estos aciertos quedaron en mera anécdota al no ir acompañados de buenos ataques. Y no es que no lo intentaran los de casa, pero cuando, por ejemplo, en el primer tiempo se mete un solo triple de 17 intentos (y al final solo se aciertan 7 de 33), el ir por delante en el marcador se hace tarea casi imposible.

Si hubo un jugador que estuvo muy por encima de sus compañeros ayer ese fue Nweke, que no solo estuvo acertado en defensa, sino que fue el único que también lo estuvo en la zona contraria. Fue el máximo anotador del Alimerka y también quien obtuvo la mejor valoración. En esta ocasión los bases, que se cargaron muy pronto de personales, se mostraron demasiado apagados. Y tristes.

Dado que todo lo planteado por el técnico carbayón no sirvió para arreglar la situación, en el último cuarto los oviedistas basaron prácticamente todo su juego ofensivo en Langarita. Es una opción, sí, pero quizás no debería cargársele de tanta responsabilidad a la joven promesa. Por supuesto que deben dársele galones, pero siempre y cuando que a la vez esté arropado por sus compañeros. Bien arropado.

