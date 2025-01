Flores del mal, peces azules en el agua y cumbres borrascosas

La herida y la daga. Parece que hay dos Raphinhas. Cuando los futbolistas del Benfica y del Barça se retiraron del estadio después de la increíble victoria culé en Liga de Campeones, se desataron sapos y culebras en el túnel de vestuarios porque, al parecer, alguien insultó a Raphinha y el futbolista brasileño no se calló. La bronca fue monumental, y dicen que la policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Después del incidente, el desbocado Raphinha reconoció ante los periodistas los hechos y, al mismo tiempo, mostró un exquisito tacto con el equipo rival, al que elogió, y habló del "espectacular" partido que los dos equipos habían ofrecido. ¿Hay un Raphinha ante las cámaras y micrófonos y un Raphinha en el túnel de vestuarios? Y quien dice Raphinha, dice Vinícius Jr. Hay futbolistas que, como en el poema 83 de "Las flores del mal" de Baudelaire, son la herida y la daga, la bofetada y la mejilla, la víctima y el verdugo. Raphinha como Dr. Jekyll en el quinto gol del Barça en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica (es decir, en Da Luz), y Raphinha como Mr. Hyde en el túnel de vestuarios tras un "calentón". Ni Raphinha ni Vinícius Jr. (o Iago Aspas) son tipos duros clásicos como Benito ("no me pegue usted más, señor Benito", suplicaba el sevillista Biri Biri) o la temible pareja Aguirre-Fernández del Granada de los 70. No son siempre Mr. Hyde. Son herida y daga.

Azul y mojado.

El filósofo Ludwig Wittgenstein decía que en un universo azul el color azul no existe. Pues bien, en un universo blanco madridista, azulgrana culé, rojiblanco atlético o amarillo insular, el color blanco, azulgrana, rojiblanco o amarillo no existe. Por eso Real Madrid TV jamás reconocerá que sus análisis son insoportablemente parciales, por eso Laporta nunca admitirá que el penalti a Lamine Yamal en Da Luz no fue penalti, por eso para un atlético Neptuno será siempre mitológicamente superior a Cibeles y por eso los "pío-pío" de Las Palmas no pueden ver al Club Deportivo Tenerife. ¿Puede un pez entender el concepto de "mojado"? ¿Pueden un madridista o un culé entender que están mojados en los colores de sus equipos y que todo lo que ven es blanco o azulgrana? No, no y no. En sus mares o en sus universos de un solo color, los peces ignoran qué significa estar mojados, los madridistas niegan que su equipo protagonice desde hace cien años episodios sospechosos (la observación es de Simeone) y los culés siempre tienen a los mejores jugadores del planeta, la mejor cantera de la galaxia y el mejor equipo de fútbol femenino del universo (bueno, en esto último tienen razón). Admitido todo esto, jueguen, jueguen. Es fútbol.

El productor es la estrella.

Florentino Pérez ha sido proclamado presidente del Real Madrid Club de Fútbol hasta 2029, en su séptimo mandato como supermegamandamás del club más famoso del mundo. Los entrenadores pasan, Florentino Pérez permanece. ¿Quién fue Mourinho? ¿Zinedine Zidane? ¿Ancelotti? Nos suenan de algo, sí. Da igual que los entrenadores del Real Madrid sean fieros competidores, inteligentes alineadores o sutiles estrategas casi hasta la invisibilidad. El Real Madrid es un equipo de productor, no de director. Cuando el productor de cine Samuel Goldwyn dijo que él hizo "Cumbres borrascosas" y William Wyler solo la dirigió, parecía que estaba preparando el terreno a presidentes de clubes de fútbol como Florentino Pérez. Este ingeniero de formación, empresario riquísimo y expolítico nada estridente es, en realidad, un productor de cine a la antigua usanza porque entiende el fútbol como Samuel Goldwyn entendía una película. William Wyler se limitó a dirigir "Cumbres borrascosas" y a decir a Laurence Olivier y a Merle Obreron dónde tenían que ponerse en cada escena. Vale, alguien tiene que hacer esas cosas. Pero en el cine entendido a la manera de Samuel Goldwyn, el productor es la estrella. En el cine según Goldwyn y en el Real Madrid de Florentino Pérez.

