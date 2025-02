La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Sonrisas y medias sonrisas

Felicidad en la orilla rojiblanca del Potomac y media sonrisa en la ribera azul. Por fin, los de Albés recuperan la sensación de lo que es ganar un partido más allá de los entrenamientos. La víctima fue un Burgos que presentó nula resistencia. Pero si vale lo de punto es punto, siendo tres, albricias. Como no podía ser de otra manera conociendo a la ciclotímica afición sportinguista, la euforia se ha desatado. El gol fabricado por Nico Serrano y Dotor, las dos (y únicas) incorporaciones de la familia orlegiana en el mercado de invierno, ha tenido mucho que ver en que casi todos hayan recuperado la sonrisa. Tres puntos que sirven para recortar uno con los puestos de promoción, lo que demuestra lo complicada que va a ser la remontada.

Sí, es posible, pero el margen de error de los rojiblancos es escaso. Con lo que viene por delante ya empieza a tocar hacer cuentas, como los puntos a sumar y el goal average. El Eibar, que arrastra un 1-3 en contra de la ida, será el siguiente que visite El Molinón. Luego, viaje a Valencia para medirse al Levante y después enfrentamiento en Gijón ante el Almería. No parece fácil, pero creer en que sí se puede es gratis.

Mientras, a 28 kilómetros valoran el punto sumado en Almería, pero se muerden la lengua por lo que cuentan que fue otro error imperdonable del VAR con el gol fantasma que no se le concedió a Colombatto. La cabeza está tan apretada que una victoria te coloca segundo y todo lo que no sea sumar de tres, aunque sea un empate, te puede sacar hasta del play-off. Queda una larga carrera y muchas tardes de alegrías y decepciones. Para satisfacción azul, Alemão sigue a lo suyo y los nuevos fichajes, en especial Nacho Vidal, da la sensación de que van a aportar bastante cuando el asunto se ponga serio. Y sí, muchas veces los maratones los ganan los que vienen desde atrás, pero mejor estar en los puestos de cabeza cuando llegue el muro, no vaya a ser que se produzca una pájara inesperada.

Por lo demás, y ahí fuera, comienza la fiesta en la Audiencia Nacional. Toca revivir lo del beso no consentido del honesto Rubiales a Jenni Hermoso. Seguro que el expresidente no defrauda y nos deja algunas frases para la historia (negra) de la crónica judicial "furgolística", ¿oyisti, güey? n

