El comentario del Alberto Menéndez sobre la victoria del Alimerka al Tizona: Un Oviedo alegre

El Oviedo Baloncesto fue ayer un equipo alegre, que no se dejó intimidar por el despliegue en ataque casi siempre efectivo del Tizona Burgos. No solo eso, es que le superó tanto en esa como en el resto de las facetas del juego. Los jugadores del Alimerka se divirtieron sobre la cancha de Pumarín y ese entusiasmo lo trasladaron a la afición, que vibró con el buen hacer de los azules como pocas veces en lo que va de temporada.

Tras la gran victoria de la pasada semana en Madrid ante el Estudiantes, el Oviedo debía ratificar ayer su mejoría en juego y sensaciones ante otros de los equipos fuertes de la categoría (aunque quizás un peldaño por debajo de los cuatro grandes candidatos al ascenso directo a la ACB), el Grupo Ureta Tizona Burgos, una formación que en la primera vuelta había ganado en su cancha a los asturianos por 25 puntos de diferencia. Y los de casa lo hicieron con solvencia.

En la tarde de ayer fue el Alimerka el que pasó por encima de los castellanos. Los azules solo fueron por detrás en el marcador en el primer cuarto, que finalizó con 23-26 a favor del Tizona. A partir de ahí los discípulos de Javi Rodríguez se hicieron con el control del juego y del marcador. Hasta 16 puntos de diferencia llegaron a tener en el tercer cuarto, que finalmente quedaron en 14 al acabar el choque. Y no es que no intentaran acercarse los burgaleses. Lo hicieron en varias ocasiones, colocándose a solo cinco puntos cuando quedaban poco más de cuatro minutos de encuentro. Pero una y otra vez los oviedistas supieron contrarrestar los arreones del Tizona para, en un final espectacular, no darle ninguna opción de triunfo y terminar apabullándolo.

Es evidente que la victoria en Madrid ha reforzado la moral de la plantilla carbayona. Los jugadores están más confiados en sus posibilidades. Todos, porque ayer, una vez más, el Oviedo fue ante todo un equipo, en el que sumaron todos, pieza a pieza, de una u otra manera. Todos, incluyendo a Álvarez-Tirador, estuvieron sobre el parqué, y todos, excepto este y el portugués Amarante, sumaron algún punto.

Eso sí, quien parece que está decidido a convertirse en el jugador estelar de este equipo es Lucas Langarita. Primero, porque tiene calidad de sobra, pero es que, además, porque, dando de lado a su juventud, no se esconde nunca y siempre pide el balón. Incluso cuando comete errores, fallos producto, quizás, de su enorme interés por hacerlo bien. Ante el Tizona fue de nuevo el máximo anotador del encuentro y el más valorado. Y junto al aragonés hay que destacar de nuevo el gran protagonismo que tienen en este conjunto Duscak y Cosialls.

Pero en esta ocasión también hay que resaltar a un jugador, el francés Menuge, muy trabajador y que, en ocasiones, como sucedió ayer, interpreta muy adecuadamente cuál debe ser su labor en momentos clave para el equipo. Sus triples ante los burgaleses sirvieron para despejar dudas sobre el resultado final.

Suscríbete para seguir leyendo