La opinión de Antonio Rico: El equipo del día, orgullo, vergüenza y besos verosímiles

DOS DÍAS. A golpe de barbaridades, tonterías, gritos, amenazas y gestos de matón, Donald Trump es todos los días el hombre del día. Incluso cuando Trump no sea el hombre del día tras anunciar alguna de sus medidas desquiciadas, será igualmente el hombre del día porque ese día no es el hombre del día. Salvando las insalvables diferencias, el Real Madrid está abusando de nuestra paciencia con sus comunicados contra los árbitros, amenazas de acudir a la justicia ordinaria, pataletas chifladas, teorías conspiranoicas alentadas en su canal de televisión, declaraciones muy cansinas de Ancelotti y tramposísimas listas de agravios que convierten todos los días al equipo de Florentino Pérez en el club del día. Uf. Como sucede con Trump, el día que el Real Madrid no muestre su enfado con los árbitros o con el mundo será también el club del día precisamente por eso. Creo que el mundo necesita descansar al menos dos días seguidos de las quejas del Real Madrid. Solo dos días. Y así el segundo día podría ser el día del Atlético de Madrid, por ejemplo.

¿Por qué se van y por qué se quedan?

Como dice Michael J. Sandel, el orgullo y la vergüenza son sentimientos morales que presuponen una identidad compartida. Así se entiende el orgullo de los aficionados del Barça viendo jugar a su equipo el partido de Copa en Mestalla con coraje, eficacia, pulcritud y unas gotas de magia. Pero no creo que los aficionados del Valencia sintieran vergüenza tras un resultado desastroso y un juego casi inexistente porque las circunstancias hacían muy difícil que los chés pudieran disputar y concentrarse en un partido ingrato y a destiempo. ¿Por qué tantos valencianistas abandonaron el estadio tras el cuarto gol del Barça? No por vergüenza, sino por orgullo de una historia y una tradición que los actuales dueños del club no entienden. ¿Por qué tantos valencianistas se quedaron en sus asientos hasta el final? No por orgullo, sino por otro tipo de vergüenza que supondría abandonar al equipo en sus peores momentos. Me pregunto por qué los aficionados del Barça no abandonaron el Estadio Olímpico de Montjuic en el partido de Liga en el que el Barça ganó 7-1 al Valencia, un partido que su equipo había liquidado a la media hora de juego. Podemos entender que un valencianista se vaya cuando su equipo pierde por goleada, y que un culé se quede cuando el Barça arrasa a su rival. También entendemos al valencianista que se queda en su sitio en la derrota, pero no nos entra en la cabeza que un culé se vaya en el descanso cuando su equipo gana por goleada mientras dice: "Bueno, esto está ganado, me voy". ¿Sabe por qué? No porque el culé (o cualquier futbolero) quiera regodearse en la victoria de su equipo y en la derrota del rival, sino porque los aficionados al fútbol somos, aunque pueda parecer lo contrario, muy, muy, muy pesimistas. De acuerdo, mi equipo gana 5-0 al descanso. Vale. ¿Y si…? Mira, mejor me quedo. Por orgullo y por vergüenza.

Besos de fútbol.

Los que niegan que jugar al fútbol o ver un partido de fútbol es, junto con el sexo, lo más divertido que se puede hacer sin reír, siempre intentan reducir el fútbol a hechos: veintidós seres humanos en pantalón corto intentando que una pelota traspase una línea. De acuerdo, eso es un hecho. Pero los hechos, como los datos, pueden ser inexactos y tan reduccionistas como decir que un beso es un intercambio de microbios y fluidos. Eso quiere decir que reducir un partido de fútbol a un puñado de estadísticas, mapas de calor, número de disparos a puerta, kilómetros recorridos y bla, bla, bla es algo parecido a hablar de microbios y fluidos en el beso de Horacio y Lucía en "Rayuela", de Julio Cortázar. Cierto pero inexacto.

En fútbol, lo verosímil revela más que los hechos objetivos. Aristóteles decía que lo verosímil es una especie de universal probable, es decir, es algo en lo que podemos estar de acuerdo que puede suceder pero que, a veces, no sucede o sucede lo contrario. En ciencia, lo universal es necesario y no tiene excepciones. En fútbol, lo verosímil es algo general que puede tener excepciones. A lo que iba. Un fuera de juego semiautomático y las líneas que dibuja el VAR en una jugada dudosa son hechos. De acuerdo. Pero declarar como verosímil que dos jugadores están "en línea" y, por tanto, no hay fuera de juego y no hay que perder varios minutos hasta que el VAR dicte sentencia, es verosímil y nos revela más del fútbol que una línea objetiva. ¿Que el delantero no estaba "en línea" con el defensa porque la punta de la bota del atacante estaba más adelantada que el flequillo del defensor? Bueno, así funciona la tragedia.

Suscríbete para seguir leyendo