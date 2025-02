La opinión tras el empate del Oviedo ante el Eldense: Los jardines de Babilonia

Cuando lo más atractivo al ojo de la actualidad de un equipo de "fúrgol" que se encuentra en mitad de la competición comienzan a ser los planes que tiene el club de entradas, salidas, debuts, despedidas, renovaciones, rescisiones, etcétera, etcétera… lo que ocurre en el campo, que es lo que de verdad da de comer, da la sensación de que no está cumpliendo con lo esperado. Podría decirse que esto es lo que le está ocurriendo al Sporting, que vuelve a los días de bajonazo por el empate ante un Eibar con diez tras el viaje en cohete hacia Venus que supuso la victoria de no hace mucho frente al Burgos. Con todo, los números siguen dando, siempre y cuando llegue esa ansiada racha de campeón de todo. Mientras esto sucede, la familia orlegiana se ufana en acabar con el hongo que ha asolado el césped de El Molinón.

Antes, y no hace mucho, un señor con un palo, un rastrillo y un mono de Hunosa mantenía los jardines colgantes de Babilonia en perfecto estado de revista. Hoy, un catarro se puede llevar a media humanidad, flora y fauna. Por lo demás, en la orilla rojiblanca del Potomac se espera con impaciencia ver lo que sucederá en Valencia ante el Levante. Una machada devolvería la felicidad a casi toda la tropa, sobre todo al pelotón de los más optimistas. Veremos.

Mientras, en la ribera teñida de azul cerraron la jornada de Segunda recibiendo al Eldense. Cosas de la vida, en el Tartiere ya no hay quejas por el estado del campo, cuando durante años el césped del municipal ovetense generó constantes problemas por el exceso de todo, sobre todo de agua y barro. Los de Calleja lo intentaron, pero lo que sale un día no funciona al siguiente. Para la polémica queda la decisión del VAR por el supuesto penalti no pitado por una supuesta falta previa de los azules sí pitada que vuelve a demostrar que el videoarbitraje ha llegado para reforzar el poder del estamento y luego ya se estudiará si también para impartir justicia.

¿Y ahí fuera? Pues sigue el juicio por el beso del honesto Rubiales a Jenni Hermoso. La última en testificar ante el juez ha sido Montse Tomé, nuestra seleccionadora, que, como era de esperar, no se salió del carril. Lo mejor del espectáculo sigue siendo su señoría, que tiene frases y tirones de orejas para todos. Y es que lo último que se puede perder es el humor, aunque no se esté en los jardines de Babilonia ¿oyisti, güey?

