Extrañas decisiones

El Oviedo fue incapaz de desmontar el entramado defensivo montado por el entrenador del Elda, el veterano Oltra, y solo obtuvo un pobre empate ante los alicantinos, un resultado que para nada le viene bien a un conjunto que, como el carbayón, aspira al ascenso. Está claro que los azules sufren en exceso ante equipos que vienen a Asturias a encerrarse en su área, solo a destruir y para nada a crear. Hasta tal punto fue así anoche que los levantinos no tuvieron ni una sola ocasión de gol durante todo el encuentro, pasando Escandell totalmente desapercibido. Una pena, ya que los resultados del fin de semana habían jugado a favor de los azules. Eso sí, de nuevo en las jugadas polémicas el Oviedo, como ya ha sucedido en numerosas ocasiones esta temporada, la anterior sin ir más lejos en Almería en la pasada jornada, salió perjudicado por las decisiones arbitrales.

En el primer tiempo, el Oviedo intentó no acelerarse, jugar con paciencia para abrir la cerrada defensa del Eldense, que llegó al Carlos Tartiere con el claro objetivo de entorpecer la labor de los jugadores oviedistas del centro del campo hacia adelante. En los primeros 45 minutos, los azules sí encontraron en alguna ocasión espacios por donde hacerles daño a los alicantinos. Le pasó a Calvo y sobre todo a Paulino. Pudieron adelantar su equipo en el marcador, pero no acertaron y dejaron las posibles soluciones para la segunda parte. Pero lo más llamativo de esta primera parte fue, quizás, una jugada en la que el árbitro pitó falta en un salto de Costas con el portero levantino, una infracción inexistente porque el defensa azul lo único que hizo fue elevarse y tocar el balón con la cabeza, sin empujar para nada al guardameta visitante, Dani Martín. A continuación, la jugada acabó en una clara mano de un defensa del Eldense. Pero el árbitro apostó por lo más fácil, la infracción inexistente de Costas, y el VAR permaneció callado.

En la segunda parte, los pupilos de Javi Calleja estuvieron más espesos si cabe que en la primera. Les pudo la presión, mientras que los levantinos fueron ganando confianza a medida que pasaban los minutos. El entrenador azul movió el banquillo en busca de más ideas atacantes, pero en esta ocasión sin aparente éxito. En todo caso, todo pudo haber cambiado en la parte final del partido. Hassan, que había entrado al terreno de juego minutos antes, se fue por el extremo y su centro fue tocado claramente con la mano por un jugador del Elda. El trencilla no pitó nada, pero fue a ver la jugada a la banda advertido por el VAR, aunque realmente no se sabe muy bien para qué, ya que lo que hicieron desde la sala de repeticiones televisivas de las jugadas conflictivas fue poner primero la del claro penalti del defensa alicantino y después, no se sabe muy bien a cuento de qué, repetir una jugada anterior en la que Colombatto roba claramente el balón a un centrocampista contrario. Pero, hete aquí que el árbitro lo que hace finalmente es señalar la inexistente falta de Colombatto (ciertamente entró con fuerza, pero nada más) para quitarse de encima la responsabilidad de pitar el claro penalti.

Dos extrañas decisiones de Arcediano Monescillo y del VAR que vuelvan a poner en entredicho el modelo del arbitraje español. No hay criterios claros y así pueden suceder cosas tan disparatadas como las de ayer en el Tartiere, sobre todo la segunda.

Suscríbete para seguir leyendo