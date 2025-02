La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: En esos días oscuros

Son días de pesadumbre entre el sportinguismo, donde el debate sobre todo y sobre todos es una constante. Los días en los que no entra la pelotita se duda de todo. Ahora, incluso ya se empieza a poner en cuestión la figura de Rubén Albés, el técnico por el que nos contaron que suspiraba media categoría y que llegó vía Washington para ser la estrella del proyecto. En los corrillos empiezan a ganar por mayoría los pesimistas, los que consideran que la temporada para los rojiblancos ha llegado a su fin ya que no ven al Sporting remontando en las jornadas que restan para meterse en los puestos de play-off.

Ojito con tirar la toalla sin haber llegado al final, que luego puede haber sustos de categoría. Y el Sporting sabe de esto. No hay que ir muy atrás en el tiempo para recordar lo que ocurrió en la temporada en la que tuvo que llegar el Pitu Abelardo al rescate. En cuanto a la actualidad pura y dura en la orilla rojiblanca del Potomac, destaca el anuncio de renovación de Pablo García. El pueblo se merece alguna buena noticia, aunque no sirva para tapar del todo la irregularidad en la que viven inmersos los rojiblancos.

Mientras, en la orilla azul, crece y crece el cabreo con los árbitros. Los hay que piden entrar a sangre y fuego en el CTA. Pero los que mandan en la casa azul optan por un perfil bajo, conscientes de que cabrear al colectivo con grandes titulares para contentar a los más sangrinos no es la solución, que hay partido cada fin de semana y la empresa de Medina Cantalejo no está para bromas. Por lo demás, a Javi Calleja se le presenta el bendito problema de tener que sentar a alguno de los muchachos y soportar caritas ahora que tipos como Cazorla y Seoane están de vuelta. Unos fríen los huevos con saliva y otros no tienen sitio en la nevera para tanto chuletón de primera.

¿Y ahí fuera? Pues siguen dando que hablar los supuestos tocamientos de Mapi León a una jugadora del Espanyol, lo que demuestra que poco a poco el fútbol femenino va ganando foco. Entre medias, se ha terminado el juicio contra Rubiales. Queda esperar por la sentencia. Ni cotiza que no contentará a nadie, ¿oyisti, güey? n

