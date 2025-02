La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: La semana que nos espera

La jornada "furgolística" en la madreñina se abre con el partido que el Sporting disputará en la hora maldita para los rojiblancos en el feudo del Levante. Cuentan los que saben de esto que Rubén Albés medita tocar el once utilizando los recursos, para algunos escasos, con los que cuenta. Diego Sánchez apunta a defender el carril izquierdo y Caicedo a ser titular como punta de lanza. De ser así, y no producirse marcha atrás, el técnico vigués estaría buscando soluciones, no se sabe si consensuadas con las alturas, al entender que el equipo está atascado y necesita un empujón. Sin duda, Caicedo, que tampoco es que haya tenido muchos minutos, está siendo una de las grandes decepciones del curso. En su mano está aprovechar el tiempo de juego que le ofrezcan. Pero un delantero vive de los balones que le lleguen en condiciones, además de ser el primero en defender y morder a los centrales para no hacer fácil la salida del balón del rival.

La jornada para los asturianos se cerrará en horario nocturno con la visita del Albacete a la otra orilla del Potomac. La misión de los de Calleja es clara: ganar y no caer en trampas como las que le colocó el Eldense en el Tartiere días atrás. Unos necesitan el triunfo para soñar con la remontada y otros sumar los tres puntos para mantenerse una jornada más en la cabeza, además de esperar a otros resultados para ver si pueden recortar con los puestos de ascenso directo.

Mientras, ahí fuera, los amigos de color blanco madridista amantes de las conspiraciones ya tienen motivos para llorar y seguir alimentando el relato. Expulsión de Bellingham por (supuestamente) insultar al árbitro. El jugador y el club defienden que el colegiado no entendió el inglés del británico, insinuando que el trencilla se debió de saltar alguna de las lecciones de "Hi, I’m Muzzy", aquellos cursos de inglés para niños de hace pila de años. Ya saben, amiguinas y amiguinos, no es lo mismo estar jodi*** que estar jodie***. Aunque el madridismo, en jornadas así, aplica los dos términos. Ya se vincula la carta de los de Chamartín contra el colectivo con lo sucedido en El Sadar, lo que viene siendo una venganza en toda regla del clan del silbato. Queda claro, menuda semana nos espera, ¿oyisti, güey? n

