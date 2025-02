Lenguaje heptápodo, dioses en ruinas y chistes de Bob Hope

Superbowl heptápoda.

En "La llegada", la fascinante película de Denis Villeneuve, doce naves extraterrestres aparecen de repente en doce puntos diferentes de la Tierra y la lingüista Louise Banks se enfrenta al reto de entender "heptápodo", el lenguaje de los visitantes, una forma de comunicación que no tiene en cuenta la percepción lineal del tiempo de los humanos y que permite recordar sucesos del futuro que todavía no han ocurrido. Los visitantes extraterrestres se comunican con una especie de chorros de tinta circulares, y solo la inteligente y sensible Louise conseguirá comprender que las naves no son una amenaza que es necesario destruir.

He visto la Superbowl LIX, el partido final de la NFL, y he concluido que el fútbol americano es al fútbol lo que el lenguaje heptápodo es al lenguaje humano. No es posible la comunicación. No es solo que los futboleros no entendamos el lenguaje de la Superbowl, es que el fútbol americano se comunica con unos chorros de tinta que hacen imposible el entendimiento.

No sabemos qué hacen los jugadores, no comprendemos por qué hay tantísimas interrupciones, no entendemos lo que dicen los comentaristas, no somos capaces de descodificar el lenguaje corporal de esos tipos acorazados cada vez que hacen algo cuya relevancia se nos escapa y no traducimos bien los abucheos a Taylor Swift.

Puede que el fútbol americano sea el futuro y nuestro fútbol sea solo el presente, pero de momento muchos futboleros preferimos dialogar con Lamine Yamal o con Zubimendi que poner cara de rey pasmado viendo en el campo a Saquon Barkley y en las gradas a tantos extraterrestres del planeta MAGA.

CITY EN RUINAS.

Entender la relación del Real Madrid con la Copa de Europa, eso que ahora llamamos "Liga de Campeones", también es una tarea titánica digna de una lingüista genial. El Real Madrid en Europa es tan indescifrable como el lenguaje heptápodo porque el equipo de Ancelotti (o de quien sea en cada momento) gana jugando muy bien, bien, regular, mal y hasta muy mal. Gana tirando a puerta y sin tirar a puerta (ya se encargarán los porteros rivales de hacer lo imposible para recibir goles), gana al ataque y a la defensiva, gana a golpe de genialidades o picando piedra gris, gana sin despeinarse o cuando el partido ya está peinando canas en sus últimos minutos o en el descuento.

El filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson decía que el hombre es un dios en ruinas, y casi podríamos pensar que el Manchester City de Guardiola, por mucho dinero que gaste en fichajes y más allá de la mega renovación supermillonaria de Halland, es un dios del fútbol en ruinas.

Pero el indescifrable Real Madrid de Europa es un equipo que puede ganar tanto a un dios como a las ruinas de un dios porque el Real Madrid, a diferencia de casi cualquier otra cosa, mejora cuando se le mira de cerca y está cara a cara con la historia, con la leyenda o con el mito.

INGLATERRA EN MIAMI.

Puede que Guardiola, como el City de esta temporada, también sea un dios en ruinas. Si es así, Guardiola podrá recuperar la inocencia de sus primeros pasos como entrenador y su larga vida en los banquillos dará paso, como decía también Emerson, a la inmortalidad con la misma suavidad con que despertamos de un sueño.

No sé si a Guardiola le interesa pasar ya de la larga vida a la inmortalidad porque eso significaría abandonar los banquillos y los sueños de ganar más Ligas en otros países e incluso más Copas de Europa con el Barça al que un día hizo inmortal. Yo, que nada sé, recomendaría a Guardiola la inmortalidad.

Pero sospecho que Guardiola tiene otros planes. El actor y humorista estadounidense Bob Hope decía que siempre habrá una Inglaterra, aunque sea en Hollywood. Siempre habrá un equipo de fútbol europeo en el que intentar cosas nuevas con un presupuesto casi ilimitado, pensará Guardiola, aunque ese equipo esté en Los Ángeles o en Miami. Quién sabe. Quién puede entender el lenguaje heptápodo, la comunicación del Real Madrid con la Copa de Europa o las ruinas de Guardiola. Quién puede entender la gracia de los chistes de Bob Hope.

