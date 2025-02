La opinión tras la victoria del Oviedo: El valor de los empates

En jornadas así nunca viene mal tirar de los tópicos del "fúrgol". Y uno de ellos siempre señala que cuando el mejor, el que acaba siendo nombrado héroe del partido por unos, y otros dicen aquello de que "lo convertimos en internacional", es el portero, es que hubo algo así como una especie de milagro. Esto es lo que sucedió con el Sporting en el Ciudad de Valencia. Da igual el año, el entrenador, quién sea el presidente, la estrella del equipo o el estrellado. A los rojiblancos no se les da nada bien el Levante en su casa. Va para 25 años sin rascar una victoria allí. Con lo visto esta jornada, con Yáñez haciendo de santo, puede decirse que el punto es bueno. Lo que pasa que de uno en uno no da.

No le falta razón a Albés cuando dice que el problema no es empatar en campos como el valenciano. El déficit son los puntos que volaron de El Molinón ante equipos que, se supone, están jugando por otras cosas. Al técnico vigués le va a tocar una semana de llevar casco y tapones en las orejas por eso del cambio de Nico Serrano, la última esperanza rojiblanca. Albés no quiere arriesgar, ya que tiene una plantilla en cuadro y todavía queda mucho por jugarse, aunque lo del play-off lleve sonando a sueño húmedo hace ya varias jornadas.

Mientras, en la otra orilla del Potomac todo es felicidad. Los de Calleja solventaron el partido ante el Albacete de Riki con un gol del hombre de moda. Nacho Vidal, fichaje de invierno, está cumpliendo con lo que todos los técnicos sueñan cuando hay que acudir al mercado del frío, el de los enfadados: rendimiento inmediato. Para los azules la semana será de esas de no dejar de mirar la clasificación y hacer números, de si se gana aquí y el otro pierde allí. Los carbayones son cuartos y están a solo un punto de los puestos de ascenso directo. Así que, amiguinas y amiguinos, toca debate sobre cuál es el verdadero objetivo. Que si el Mirandés, ahora líder, no va a aguantar, y que el Racing de José Alberto parece que ha entrado en otro bache. Lo cierto es que los azules suman ya seis jornadas sin perder, cumpliendo a la perfección la media inglesa (tres victorias y tres empates). Cuando se gana con regularidad, los empates sí que valen para algo, ¿oyisti, güey? n

Suscríbete para seguir leyendo