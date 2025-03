La opinión tras el empate del Sporting en Zaragoza: Carrera de caracoles

Un "pingüinazo" sirvió para que el Sporting sume otro punto en esa carrera de caracoles en la que se ha empeñado en participar. El gol de Dubasin, que pudo ser el que abriera la remontada si Campuzano llega a acertar con la que tuvo poco después del empate, alarga a cinco partidos la racha de los rojiblancos sin perder. Pero tampoco deberían los de Albés sacar mucho pecho, ya que todo iba encaminado a una nueva derrota en La Romareda, donde el equipo gijonés no gana desde los tiempos de Poncio Pilatos. Con dos victorias en trece partidos la cosita no está para presumir mucho.

Y, encima, ahora ni hay buenas sensaciones ni resultados de relumbrón que llevarse a la boca. Si nos ceñimos a lo ocurrido ante el equipo de MAR, el Sporting no fue capaz de jugar con la ansiedad del equipo maño y el cabreo que tiene su afición, consciente de que le toca pensar en otra temporada en Segunda. En cuanto a lo que ocurre en la orilla rojiblanca del Potomac, pues el que se quiera consolar con lo que hay, que le aproveche, pero salvo una mejora milagrosa, los rojiblancos van entrando por méritos propios en la clase media-baja de Segunda.

Tampoco hay que ser catastrofistas en cuanto a que los de Albés se metan en problemas, ya que los de abajo no suman. Así que a esperar a que acabe la Liga e ir poniéndose metas cortas como disfrutar de lo bueno que pueda ir ofreciendo el equipo, aunque sea a cuentagotas. Por ejemplo, desempolvar los libros de táctica del curso de entrenadores para analizar las pruebas que últimamente viene haciendo el técnico vigués, se supone, para tratar de sacar el máximo jugo a la plantilla que le han dado. Lo siguiente es recibir en El Molinón al equipo de otro ex, el Racing de Santander de José Alberto, que esta semana ha tenido que pasar por la comisaría para denunciar insultos a su familia en redes sociales. El partido en Gijón servirá para medir cómo están los ánimos de la afición gijonesa, si el pesimismo va ganando al optimismo o empieza a imponerse directamente el pasotismo. Lo cierto es que, con los números que desde diciembre presenta el proyecto que encabeza Albés, el mar, la mar, está en calma y no parece que se vaya a encrespar. Los tiempos nuevos ya no son salvajes, ¿oyisti, güey?

