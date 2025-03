La opinión sobre el Oviedo tras la derrota ante el Dépor: Nada es eterno

Nada es eterno, y menos en la competida Segunda División. El Oviedo se había olvidado de lo que se sentía al perder, y tuvo que venir el Dépor a recordárselo. Los azules lo tuvieron todo en su mano para ganar y esperar al resto de los resultados para ver si se podían colocar líderes, pero Alemão no acertó esta vez en un mano a mano de esos que se dan pocas veces en el "fúrgol". Un día se gana llegando dos veces a puerta y otro, en un barullo en el descuento, se queda uno con cara de tonto. Los coruñeses, respaldados por cientos de sus aficionados, celebraron la victoria botando como si fuera una final, lo que demuestra que tenían claro que para ellos la tarde en el Tartiere no iba a ser fácil.

En el caso del Oviedo, se podría hablar de mal de altura, vértigo y tal y tal, pero ahí siguen los de Calleja, entre los mejores. Más de dos y de tres se cambiarían por ellos a pesar del disgusto. Ahora les toca recomponer el careto, planchar el traje y colocarse bien la corbata para seguir peleando por el sueño del ascenso. En la tarde de este último domingo no se pudo disfrutar del camino, tal y como insisten desde el club en definir el presente más rabioso y el futuro que está por venir. La categoría tiene estas cosas. No hace mucho el Granada parecía imparable y va a Córdoba y le caen cinco. Lo mismo podría decirse del Almería, que con uno de los mejores delanteros de la Liga ha encallado y no da con la solución a sus problemas. Así que a seguir remando.

Mientras tanto, en la otra orilla del Potomac ya miran más hacia abajo que hacia arriba. Albés tiene ahora la misión de mantener enchufados a los suyos para que nadie se duerma, que aún queda trecho hasta llegar a los famosos 50 puntos. El técnico vigués se dejó ver por Mareo siguiendo al Sporting Atlético. ¿Andará buscando en el filial de Tercera soluciones? ¿Amadou hará de Caicedo ahora que el fichaje "estrella" de la familia orlegiana está sancionado? La semana irá disipando dudas, como la de si queda alguna renovación que anunciar para entretener al personal y seguir ganando días a la espera de alguna buena noticia en forma de resultado. Y es que el camino se puede hacer y disfrutar de muchas maneras, ¿oyisti, güey?

