La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: No se pongan nerviosos

Quedan trece partidos, lo que vienen siendo 39 puntos, que son los mismos que, por ejemplo, ahora mismo suman el Deportivo, el Sporting, el Castellón y el Málaga, cuatro equipos que navegan por la zona media de la tabla. Es decir, queda mucho por delante y todavía veremos muchas risas, sonrisas y lágrimas. La categoría no da un respiro y un día haces números para dormir líder y al siguiente eres el último equipo que entra en play-off. Por arriba el asunto quema, pero no cabe duda de que la tabla ya ha comenzado a partirse. En lo que se refiere a los dos grandes de la madreñina "furgolística", pues ahí están sus números.

En la orilla azul del Potomac hay una mezcla de decepción y nervios por el resbalón ante el Deportivo. Con los tres puntos que se esfumaron del Tartiere, el Oviedo sería hoy líder, pero el Racing de JAL, que visitará Gijón este fin de semana, está solo a dos puntos. De ahí que habría que enseñar a más de uno a gestionar sus ansiedades. Que sí, que el tiempo vuela, que ayer estábamos jartándonos a turrón y peladillas, y hoy la mitad del país ya tiene cerradas las vacaciones de verano, pero vivir tan al día no debe de ser bueno para esos corazones y cabezas que creen que sí, que este es el año.

La gran novedad estos días será la presencia de Jesús Martínez, el dueño del Grupo Pachuca. Sabido es que el patrón es algo supersticioso y no le gusta nada que se mente la palabra ascenso y similares, no se vaya a gafar el asunto y los protagonistas se relajen pensando que ya está todo hecho. Aunque, al margen de poner orden, dar doctrina y ánimos a la tropa, se supone que Chucho también se interesará en vivo y en directo por cómo marchan las negociaciones para encontrar nuevos terrenos (serían los terceros) para levantar la nueva ciudad deportiva azul. No todo va a ser pan y circo, que los sueños para que se conviertan en realidades necesitan algo sólido sobre lo que sustentarse, como el cemento y el ladrillo.

Mientras, en la orilla que está a 28 kilómetros, los que creen en el milagro se han convertido en una minoría silenciosa, que quizás vuelva a levantar la voz si se gana al Racing de JAL. Lo principal es que el Sporting vuelva a sumar de tres en tres y amarrar la permanencia de una vez. Y luego, a por el siguiente proyecto. Pero sin prisas y sin ponerse nerviosos, ¿oyisti, güey? n

