Un torpe Oviedo

No tuvo su mejor partido ayer el Oviedo ante el Deportivo de La Coruña y tras su derrota (1-2) perdió la posibilidad de dar un importante paso al frente para mostrarse. como firme candidato al ascenso. No es que no lo sea, pero de repetir encuentros como el de ayer en el Carlos Tartiere probablemente los nervios comenzarán a apropiarse de la plantilla azul y eso es lo que menos necesita el club en estos momentos para intentar alcanzar el gran objetivo que se había marcado al inicio de la temporada. Puede que a los oviedistas les haya afectado en exceso el mal de altura, pero si así fuera sería difícil de digerir para la afición de un combinado con jugadores de tanta experiencia como la mayoría de los que defienden este año la camiseta carbayona.

El Oviedo que perdió ante el Deportivo fue un conjunto torpe, atenazado por los nervios y la responsabilidad, un Oviedo incapaz de hacerse fuerte en su campo, algo a lo que desgraciadamente se han acostumbrado sus seguidores. Porque a los azules ya hace bastantes partidos que les cuesta no solo ganar en el Tartiere sino simplemente mostrarse superiores a sus contrarios, aunque estos se encuentren en los puestos de la parte baja de la clasificación. Todo lo contrario que les ocurre a los oviedistas lejos de su feudo. Pero si realmente aspiran al ascenso directo debe mejorar, y mucho, su juego y sus resultados en casa. Es, en el momento actual de la temporada, la gran asignatura pendiente de los oviedistas. Además de, por supuesto, mantener el buen comportamiento en los desplazamientos.

Por supuesto que alguien puede pensar que todo hubiera sido diferente ayer si Alemão hubiera marcado la gran oportunidad que tuvo cuando faltaba poco más de un cuarto de hora de partido. Solo delante del portero coruñés la mandó por encima del larguero. Pero pensar de esa manera sería engañoso, porque en cuanto a claras ocasiones de gol desperdiciadas fueron bastantes más las del equipo gallego. No es que el Deportivo fuese mucho mejor que el Oviedo, no, fue más incisivo y más práctico, y a diferencia de los últimos visitantes del Tartiere siempre contempló la posibilidad de la victoria, para nada se dedicó solo a defender el empate. Tal fue así que su segundo gol lo marcó en el tiempo añadido, cuando la afición carbayona protestaba porque el árbitro solo había concedido cuatro minutos de añadido.

El entrenador del Oviedo, Javi Calleja, no estuvo tan acertado en los cambios como en alguno de los encuentros precedentes, aunque también es cierto que no se le puede echar en cara que no apostara por el ataque. Incluso dio entrada al terreno de juego a los tres delanteros centro con lo que cuenta, pero todo quedó en eso, en buenas intenciones.

Que el Deportivo cuenta con delanteros y centrocampistas de gran calidad, veloces y oportunistas quedó claro a lo largo de todo el partido. A la defensa azul se le vio bastante más incómoda que habitualmente. Ahora lo que hace falta es que el mal resultado de ayer no influya en la confianza del equipo como sucedió tras la dura derrota de Elche y el posterior descalabro ante el Huesca en casa. Eso sí, los jugadores azules deben de ser conscientes de que se entra en la fase decisiva de la competición y de que a partir de ahora un equipo con aspiraciones debe ser mucho más contundente que el Oviedo de ayer ante el Dépor.

Suscríbete para seguir leyendo