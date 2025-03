La opinión de Alberto Menéndez sobre la derrota del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Obradorio: Significativas ausencias

El Oviedo necesita que todos sus jugadores estén al ciento por ciento y aporten en la medida de sus posibilidades para sacar adelante un partido ante un conjunto de la calidad del renovado Obradoiro, que con las nuevas incorporaciones es un serio aspirante a regresar a la ACB, categoría que perdió la temporada pasada. El Alimerka no estuvo mal, ni mucho menos, pero le faltó el plus que deben dar algunos miembros de su plantilla con calidad suficiente para ser decisivos.

El Alimerka perdió por solo seis puntos, pero es que lo hizo sin la presencia de Duscak, tocado y que no disputó ni un solo minuto, y sobre todo con un Langarita que no aportó absolutamente nada, más bien todo lo contrario, perjudicó claramente al equipo carbayón: acabó sin haber logrado un solo punto, fallando todos sus lanzamientos a canasta (cuatro de dos, tres de tres y cero de dos en tiros libres). Pero es que además perdió cuatro balones, el que más de los azules. Por eso no debe extrañar que el aragonés acabara con una valoración negativa de menos diez. Una actuación nefasta, a la vez que increíble, de un jugador que hay que recordar que la semana pasada fue invitado a entrenar con la selección española de baloncesto. No, lo sucedido ayer no es normal. Sólo con que hubiera estado a su nivel pasable para él seguro que el conjunto de Javi Rodríguez hubiera puesto en más apuros al combinado gallego.

La presencia de Duscak también hubiera ayudado porque el esfuerzo físico de los oviedistas fue extraordinario ante un conjunto tan alto, físico y técnico como el Monbus. Los azules se desfondaron y nunca dieron el partido por perdido, pero una vez más su desacierto en los tiros de tres puntos (con solo una efectividad del 23 por cierto) y en los lanzamientos libres (fallaron el 40 por ciento) impidió que la remontada fuese posible.

Quien sí adquirió ante el Obradoiro un papel protagonista fue el último fichaje de los asturianos, el dominicano con pasaporte también belga Steven Verplancken, que fue el más valorado del equipo y el máximo encestador, con 17 puntos y un acierto del 60 por ciento, además de que convirtió los cuatro intentos de que dispuso desde la personal. Pero quizás lo más llamativo del partido de Verplancken fue su labor defensiva. Espectacular, tanto por tensión como por precisión, Pero es que, además, estuvo secando a algunos de los encestadores más relevantes y eficientes de la competitiva Primera FEB española. Hasta tal punto puso toda la carne en el asador el dominicano que en más de una ocasión tuvo que pedir el cambio a Javi Rodríguez. Quien también resurgió en la tarde de ayer fue Marc Martí, con doce puntos y cinco rebotes en 14 minutos.

