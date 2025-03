La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Los que se van y los que vienen

Otro de esos fines de semana grises en la madreñina "furgolística". El Oviedo cayó por segunda jornada consecutiva, algo que no recordaban hace mucho tiempo en esa orilla del Potomac. Lo mejor, que los azules siguen metidos en la pomada, a un paso del ascenso directo, ya que nadie gana de calle sus partidos. Lo peor, que mordió el polvo ante el jefe. Jesús Martínez hizo triplete: estuvo en Anduva y luego no se quiso perder los partidos del Vetusta y del Femenino.

Quedan doce jornadas para conocer el desenlace del serial. No será hasta entonces cuando se sepa si la serie es una comedia, un drama o una de terror. La siguiente parada será el Elche, que el viernes visitará el Tartiere. Los ilicitanos llegarán por encima de los azules, por lo que el choque es uno de esos que se dice "de la misma Liga". En los últimos tiempos, los de Calleja no han enlazado tres malos resultados consecutivos, con lo que se espera que la estadística siga del lado de los carbayones y vuelvan a sumar a lo grande.

Mientras, en Gijón ya quedan pocos que crean que se puede soñar con imposibles. Los de Albés se han acostumbrado a empatar y siguen empeñados en proseguir con su carrera de caracoles particular. Ya enlazan cinco igualadas consecutivas. La última, ante el Racing de José Alberto. Los rojiblancos lo hicieron jugando una gran primera parte, pero luego pasó de lo casi siempre: no son capaces de rematar al rival, llega el bajón y el contrario aprovecha las suyas. Los gijoneses ya están más cerca del descenso que de la gloria. No tiene pinta de que se vayan a meter en problemas, pero bien harían en ganar alguno de los partidos que quedan cuanto antes para cerrar la temporada, permitir a la tropa vivir tranquila hasta el próximo verano y, entre medias, soñar con un nuevo proyecto ganador. Por lo demás, semana de despedidas, con el anuncio de José Ángel de que cuelga las botas y con Pedro Díaz marcando en el Bernabéu en el Madrid, 2-Rayo, 1. Unos se van, otros vienen y otros siguen a lo suyo, ¿oyisti, güey? n

