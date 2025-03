La opinión ante el Córdoba-Sporting: Una árbitro llamada Marta para ganarle al gran fútbol

Podría decirse que los que amamos el fútbol hemos vivido unas jornadas diabólicas, nefastas o inadmisibles estos últimos días o meses. El deporte se partió en mil pedazos en las competiciones más importantes y lo que siempre ha sido hermoso ya no lo es. A nadie le ha gustado lo que ha ocurrido con el Real Madrid, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, tres de los grandes clubes españoles. Tampoco lo que viene sucediendo en las grandes competiciones que nos están invadiendo en Europa. Y mucho menos, el comportamiento de los que han de juzgar sobre el campo y sobre todo los que tienen en sus manos la nueva tecnología televisiva que ya nos invade desde las pantallas.

Hacía tiempo que no escuchaba a muchos periodistas deportivos reconocer que cada día se sienten más alejados del fútbol, de los que lo practican y, sobre todo, de los que se encargan de repartir justicia (árbitros de campo y VAR). Si lo ocurrido en el estadio del Atlético con el Real Madrid de rival hacía mucho tiempo que no generaba tanto escándalo por culpa de un balón que al parecer se movió ilegalmente tres milímetros, lo que le hicieron a la Real Sociedad en el campo del histórico del Manchester City ha roto todos los esquemas de la justicia y la deportividad.

Si los grandes clubes no paran de gastar todas sus fuerzas en los nuevos torneos "made in UEFA Y FIFA", el libro de las quejas y las protestas no parará de llenarse en todos los países, empezando por España. Por suerte, los que adoran el fútbol pueden disponer hoy sábado de algo que por casualidad tiene al Sporting de Gijón como protagonista. En el estadio de El Arcángel de Córdoba los de El Molinón, de mi inmenso ídolo Quini, podrán ver un buen partido, pero diferente. Será dirigido por una señora árbitro.

Sí, una mujer, Marta Huerta de Aza, 34 años, natural de Palencia y afiliada al Comité de Árbitros de Tenerife, pita en Segunda División y los jugadores de los dos equipos la tratarán con mucho más respeto. De eso estoy seguro. Marta Huerta lo hace muy bien y los futbolistas lo saben. Ella será la encargada de convertir un gran partido en un buen espectáculo y los jugadores del Sporting y del Córdoba lo saben y lo harán con educación. Estoy seguro.

La experiencia de muchos años viendo y escribiendo de fútbol como periodista me alejan ahora de los actuales partidos de la Champions, por ejemplo. En estos momentos me lleva a apostar por la deportividad y despreciar los malos modos y las protestas continuas. Estoy convencido que será un buen partido y que no tendrá nada que ver, por ejemplo, con lo visto el jueves en Manchester y con lo que todas las semanas nos traen los grandes clubes, los prestigiosos jugadores, los árbitros y los grandes trofeos. Hoy quiero apostar por ella y por los jugadores del Sporting y del Córdoba.

