La noche perfecta de Aarón

El portero del Oviedo Aarón Escandell evitó anoche la derrota de su equipo en el Carlos Tartiere ante el Elche. Pudo ser peor para los azules, pero también mejor si, ya en la recta final del partido, Alemão hubiera aprovechado un gran centro de Hassan desde la derecha y hubiese acertado con la portería ilicitana en lugar de disparar al poste como finalmente hizo. El combinado de Javier Calleja, no obstante, no mostró gran mejoría con respecto a los dos partidos anteriores, que acabaron con derrota, y pierde una vez más la posibilidad de dar un pasito hacia arriba en la clasificación. Un punto de nueve no es botín suficiente, ni mucho menos, para un equipo que teóricamente aspira a todo esta temporada, sobre todo cuando dos de esos encuentros los disputaron los carbayones en su estadio. El Elche salió al campo en el primer tiempo con una velocidad más que el Oviedo. Un equipo mandón, que como ya es habitual en él se hizo con el balón, aunque ciertamente mirar para la portería contraria miraron muy poco los ilicitanos en ese inicio del choque, teniendo en cuenta el altísimo porcentaje de posesión de la pelota. Ocasiones claras de gol no tuvieron los de Sarabia hasta que en el minuto 21, casualmente en una contra, los alicantinos se adelantaron en el marcador por medio de Josan. No es que el Oviedo no tuviera alguna ocasión en estos primeros 45 minutos, pero no se destacó precisamente por su juego de ataque. La más clara fue una del uruguayo Viñas en el minuto 5, más por empuje que por otra cosa, pero su cabezazo se le fue alto.

Tras el gol del Elche, el Oviedo sí dio un paso al frente y al menos le disputó el control del juego. Puso el interés que no había aparecido hasta el momento y se acercó en varias ocasiones a la portería de los ilicitanos. Así llegó la mejor ocasión de los azules, aunque la protagonizó un defensa alicantino, que en su intento de despejar casi marca en propia puerta. Los oviedistas adelantaron líneas y eso facilitó los contraataques del rival, que a medida que fueron pasando los minutos tuvieron más y mejores oportunidades para marcar que los de casa.

Y es a partir de ese momento cuando emerge sobre todos los jugadores la figura de Aarón. El portero de los asturianos paró todo lo que llegó, y ¡vaya que le llegó durante los últimos minutos de la primera fase y los primeros de la segunda! Fue un auténtico recital del cancerbero azul. Desquició a los ilicitanos, que vieron como impedía, al menos en cuatro ocasiones clarísimas, que marcasen el segundo tanto, sobre todo una de ellas, que salvó Escandell a un metro del delantero rival mostrando unos reflejos y una agilidad extraordinarios. Una de las paradas de la temporada de Segunda, sin duda.

El centro del campo oviedista no funcionó en labores de contención casi nunca en la noche de ayer, al menos hasta que saltaron el terreno de juego Sibo y Colombatto. Y eso, unido al nerviosismo de los hombres de la retaguardia carbayona, facilitó el despliegue ofensivo del Elche. Todo dio un giro cuando el árbitro del partido pitó penalti por mano de un defensor levantino. Cazorla fue el encargado de lanzarlo y lo hizo como se esperaba, con total tranquilidad y sin dar opción al guardameta contrario. Ahí sí, ahí el Oviedo puso toda la carne en el asador y fue cuando llegó la jugada de Hassan y Alemão que pudo haber hecho explotar de júbilo el Tartiere pero que desgraciadamente solo quedó en un ¡ay, qué pena! n

Suscríbete para seguir leyendo