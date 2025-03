La opinión tras las derrotas del Sporting y el Oviedo: El drama, dramón

Enfilando esos diez últimos partidos en los que los que saben de esto dicen que se juega todo lo jugable, el drama se ha instalado en los dos grandes de la madreñina "furgolística". En Gijón ya no recuerdan cuándo ganaron por última vez. Hay recién nacidos que van camino del destete que aún no han asistido a un triunfo rojiblanco. Los gijoneses acumulan siete jornadas sin una victoria y ya tienen claro lo que les toca: permanencia, permanencia, permanencia. El que siga pensando que "sí se puede" debería hacérselo mirar ya que la caída al vacío de los rojiblancos no es cuestión de un mal día o dos. Luego está el espectáculo ofrecido por el árbitro del partido frente al Albacete. Puede que Muresan Muresan y sus colegas del VAR hayan batido récords de llamadas y rellamadas a la pantallita. Habrá que repasar si en algún momento desde que existe el videoarbitraje el trencilla de turno tuvo que ir en dos ocasiones para repasar la misma jugada.

El VAR había llegado para solucionarlo todo y en tardes como la vivida en El Molinón queda claro que la tecnología no es la solución a todos los problemas. Ahora está por ver cuál es el balance de daños tras el follón que se montó en la banda por culpa de la suspensión del partido y si a Albés le caerá la del pulpo en forma de sanción si el colegiado quiere hacer más sangre en el acta. Para estos días toca el estudio de cómo queda la figura del técnico vigués, al que la familia orlegiana quiere renovar para darle continuidad al proyecto.

Mientras, en la otra orilla del Potomac ya son pocos los que no braman en voz alta pidiendo cabezas tras sumar un punto de los últimos doce. Ya saben, amiguinas y amiguinos, hay que dar salida a Calleja para traer a un mago que le dé la vuelta al Oviedo como a un calcetín. Los azules siguen en play-off a pesar de los malos números, aunque el sueño del ascenso directo se empieza a esfumar si no se pone pie en pared a tiempo y comienzan a llegar buenas noticias en forma de resultados. Y mucho ojo con lo que se pide a los genios de la lámpara, que a veces se cumple y hay deseos que se vuelven en contra, muy en contra, ¿oyisti, güey? n

