Un adiós en silencio

Hay trenes que pasan solo una vez en la vida. Otros, en cambio, parecen detenerse siempre en la misma estación, como si el tiempo estuviera condenado a repetirse, girando en un ciclo eterno de promesas y decepciones. La destitución de un entrenador es el pan nuestro de cada día en el fútbol. Algunos verán a Calleja en la hora del adiós en este ajedrez de pasiones como un peón sacrificado. El convoy detenido siempre en la misma estación. Otros, en cambio, pensarán lo contrario: que fue el míster quien no supo aprovechar una gran oportunidad con la última mala racha de resultados y los pocos síntomas de mejoría que transmitía el equipo. El convoy que pasa de largo.

Sea lo que sea, se marcha un hombre bueno. No solo un entrenador, sino un tipo de los que hacen falta en el fútbol y en la vida. Calleja no alzó la voz cuando llegaron las derrotas, no buscó excusas cuando la adversidad se hizo rutina. Aceptó el reto de domar un equipo con una herencia difícil de superar, de encontrar la fórmula para que el Oviedo dejase de ser un náufrago perpetuo en el mar de Segunda. Y lo intentó con paciencia, con la calma de quien sabe que los grandes proyectos no se construyen en días, sino en estaciones, en inviernos y primaveras de trabajo y confianza. Pero a diez jornadas del final y todavía en puestos de promoción acabó su etapa. Nadie sabe qué hubiera ocurrido de seguir, se admiten apuestas. Pero sobre una cosa no hay dudas: la plantilla necesitaba despertar. Como dijo Cazorla, recuperar humildad.

Cinco entrenadores en menos de tres años. La estabilidad en el banquillo se le resiste al grupo Pachuca. La afición quiere proyectos largos, pero también resultados inmediatos. El éxito a menudo solo echa raíces cuando se le da tiempo para crecer.

Para un equipo que lleva más de dos décadas fuera de Primera, el ascenso no depende solo de una pizarra o de un esquema táctico sino de muchos más detalles, de los árbitros a la cantera, de las lesiones a la buena gestión comercial y económica. Todo tiene que funcionar a la perfección.

Javi Calleja se va con la misma elegancia con la que llegó. Sin ruido, sin reproches. Se marcha sabiendo que el fútbol es así, ingrato y fugaz, pero con la certeza de que, en la vida y en el deporte, lo que de verdad queda no son los contratos ni los despachos, sino lo que uno deja en los demás. Y Calleja, con su bondad sencilla y su trabajo honesto, deja una huella que no se borra con un cese. Quizá tuvo mala suerte. Si Carrión no hubiese metido a los azules en la final del play-off la temporada pasada, el de Madrid todavía sostendría la batuta de mando en El Requexón. Las urgencias, ya se sabe.

El Oviedo sigue su camino, buscando su destino en la maraña de la incertidumbre. Y por delante seguirá habiendo de todo, baches y desvíos, alegrías y sinsabores, decisiones amargas como despedir a un técnico y alegrías inmensas cuando se cumplen los objetivos.

Llega Veljko, un viejo conocido de la casa. Una apuesta arriesgada que sabe lo que es sufrir en el Tartiere, y que deja claras las intenciones de que los que verdaderamente mandan en el club no se andan con medias tintas. Han venido para cumplir el sueño que todos perseguimos. Calma, confianza y resultados. Llegará. Más pronto que tarde, pero llegará. Hasta ayer, para los oviedistas, Calleja era el mejor entrenador del mundo. Desde hoy para esos mismos aficionados el trono pasa a ocuparlo Paunovic. Sería justicia poética que alguien que lloró en Mallorca en 2001 el día que para el Oviedo empezaron todos sus males sea ahora el hombre capaz de devolverlo a Primera. El desenlace, en junio.

