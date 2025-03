La opinión sobre la crisis del Sporting y el resurgir del Oviedo: Albés, Paunovic y el mago

Cuentan los que saben de esto que el Sporting y Rubén Albés seguirán de la mano a pesar de la pésima racha, que va camino –si ya no lo es– de convertirse en la peor de la historia del club rojiblanco. Así que, se pongan como se pongan los anti, los pro y los mediopensionistas, el técnico vigués dirigirá el partido ante el Tenerife. Todo está fiado a ganar el encuentro ante los de Álvaro Cervera y a que los que marchan por detrás no sumen. Pero, ojo, que los canarios han acelerado en las últimas jornadas. De las siete victorias que llevan en todo el curso, tres de ellas las han logrado en los últimos cuatro partidos, así que se puede decir que están en su mejor momento de la temporada. Eso sí, fuera de casa destacan por no haber ganado ni un partido: solo han recolectado tres empates en dieciséis desplazamientos. Aunque, como para todo, siempre hay una primera vez.

Por eso mal haría el Sporting en fiarse, que tampoco está para sacar pecho dado que se está hundiendo como una canica de plomo en el agua. Al final, ya saben, amiguinas y amiguinos, que por mucho que la familia orlegiana crea que Albés es su hombre para esta y la siguiente temporada, lo que dictará sentencia será el nivel de cabreo que muestren las masas en El Molinón. Por eso no hay que ser Nostradamus para aventurar sin riesgo a fallar el triple que la dirección deportiva, los servicios compartidos de Orlegi, el que camina por Mareo paseando a su perro o jugando al FIFA en su consola portátil y una tía de Murcia peinan el mercado de entrenadores libres por lo que pudiera ocurrir. Nombres son lo que sobran: Sergio González, Sandoval, Ziganda, Gallego, Pacheta… Otra cosa es, si al final hay despido, dar con el adecuado que evite la tragedia.

Mientras, en la otra orilla del Potomac tocan días de análisis sobre en qué ha cambiado el Oviedo de Paunovic respecto al de Calleja. De mano, los azules han recuperado la sonrisa. Para lo demás habrá que darle algo más de aire al nuevo técnico de los carbayones, que una cosa es ser serbio y otra bien distinta ser mago, ¿oyisti, güey? n

