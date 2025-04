El comentario de Alberto Menéndez sobre la derrota del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el San Pablo Burgos: Sin complejos

Fue un partido bonito y emocionante el que disputaron ayer en Pumarín el Oviedo Baloncesto y el San Pablo Burgos. Y lo fue porque el equipo carbayón jugó sin complejos, de tú a tú, al líder incontestable de la división de plata del baloncesto español, quizás la de más calidad en la historia de la competición. Los jugadores del Alimerka salieron a la cancha dispuestos a ofrecer un buen espectáculo a sus seguidores, siendo conscientes de que se enfrentaban al mejor equipo de la categoría, pero a la vez pensando que si habían sido capaces de ganar a dos de los gallitos de la categoría, Estudiantes y Fuenlabrada, por qué no iba a ser posible hacerlo también ante los burgaleses.

Lo cierto es que el Oviedo no se arrugó nunca e incluso durante bastantes minutos se mostró superior al combinado castellano. Pero al final quedó patente la amplitud de una y otra plantilla, además de, por supuesto, la calidad de los jugadores del San Pablo, un equipo que tras la victoria de ayer en la capital del Principado tiene prácticamente asegurado su regreso a la ACB. Como tal fue festejado el triunfo por las decenas de seguidores que les acompañaron en su visita a Pumarín, una afición la del Burgos de comportamiento ejemplar.

Salieron a la cancha los jugadores del Alimerka muy nerviosos, como si les pesara en demasía la responsabilidad de hacer frente a un equipo tan potente como el Burgos. Así, tardaron casi tres minutos en lograr el primer punto, aunque también es verdad que el San Pablo tampoco se mostró muy atinado en ese inicio de encuentro. Pero poco a poco los de Javi Rodríguez fueron cogiendo confianza, manteniéndose siempre el marcador muy ajustado, con ventajas mínimas a favor de uno u otro conjunto. Así hasta los últimos minutos del último cuarto, en los que probablemente el cansancio y la tensión hizo mella en los azules, además de algunas decisiones equivocadas a la hora de atacar el aro contrario y también, por qué no decirlo, de intervenciones muy cuestionables del trío arbitral durante los 40 minutos.

Lo que no ofrece dudas es que el Oviedo Baloncesto, si juega en los partidos que restan para finalizar la Liga como lo hizo ayer, no tendrá problemas para mantener la categoría, e incluso podría soñar aún en jugar el play-off. Pero así, no como lo hizo en Torrelavega. Y con la participación de todos. Resulta difícil de entender, por ejemplo, cómo Amarante resulta determinante en algún partido y en otros, como el de ayer, falla los doce tiros que intenta. Lo mismo se podría decir de Langarita, con una calidad incuestionable, pero cuya irregularidad es preocupante. Eso sí, lo que no se puede negar a ninguno de los jugadores del Oviedo es su esfuerzo. Y sobremanera en los últimos partidos, el de Raúl Lobaco, que ayer, además de defender como nadie, fue el que más minutos jugó, el máximo encestador del equipo, quien cogió más rebotes y el más valorado de la plantilla del Alimerka.

