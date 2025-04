Cien años pedaleando sueños

Cien años no se cumplen todos los días. Y cuando esa cifra redonda la alcanza una competición como la Vuelta Ciclista a Asturias, que no es solo deporte sino identidad, emoción y memoria colectiva, merece una celebración a la altura de lo que representa. Como psicoesteta, y más aún como asturiano de corazón y raíz, no puedo dejar pasar esta efeméride sin rendir homenaje a una de las citas más queridas del calendario ciclista español.

La Vuelta a Asturias es historia viva de nuestra tierra. Un relato tejido a golpe de pedaladas, entre puertos imposibles y paisajes que cortan el aliento, de esos que solo Asturias puede regalar. Fue Julio Álvarez "Mendo", figura ya legendaria fallecido en 2008, quien supo ver el potencial de una prueba que uniría deporte y territorio en un mismo latido. Sin él, sin su tenacidad y su visión, no estaríamos hoy celebrando este centenario.

Y es un orgullo doble comprobar cómo ese legado sigue vivo en manos de su hija, Cristina Álvarez Mendo, que ha tomado con elegancia y firmeza el testigo, consolidando la prueba en tiempos complicados y llevándola a nuevas cotas. Su reciente reconocimiento por la revista "Vivir Oviedo" como Ovetense del Año, distinción que también me honra haber recibido, es una muestra del respeto y la gratitud que toda Asturias le profesa. En ella vemos reflejada esa Asturias moderna que sabe combinar tradición con futuro, pasión con profesionalidad.

Hablar de la Vuelta a Asturias es también hablar de nombres ilustres del ciclismo. Nadie puede olvidar las victorias de Federico Martín Bahamontes, el "Águila de Toledo", que surcó nuestras montañas con una elegancia brutal. Su presencia en la prueba elevó el nivel competitivo y colocó a Asturias en el mapa internacional del ciclismo. Como él, muchos otros campeones de la talla de Miguel Induráin, Abraham Olano o Laurent Jalabert han sentido el sudor y la gloria en nuestras carreteras, convirtiendo la Vuelta en una prueba tan exigente como admirada.

Pero esta historia no sería la misma sin quienes han sabido contarla. Porque el ciclismo también vive en la voz y la pluma de quienes lo narran. Desde los micrófonos de la radio hasta las columnas del periódico, figuras como José Enrique Cima, Emilio López Tamargo o Pedro González, por citar algunos, han sido testigos privilegiados de cada etapa, cada escapada, cada meta. Ellos han dado forma a nuestra emoción, han traducido el esfuerzo en épica y la fatiga en relato.

La Vuelta no solo es deporte: es motor económico. Cada edición llena hoteles, activa la hostelería, dinamiza el comercio y proyecta nuestra imagen al exterior. Es un escaparate que muestra lo mejor de nosotros: un pueblo hospitalario, apasionado, con una naturaleza desbordante y una capacidad organizativa ejemplar. En un momento en el que tanto se habla de sostenibilidad y turismo de calidad, el impacto económico de la Vuelta es también una lección de cómo el deporte puede ser aliado del desarrollo territorial.

Hoy, cien años después del primer banderazo de salida, la Vuelta a Asturias sigue siendo un símbolo de superación y pertenencia. Nos recuerda que, como en el ciclismo, lo importante no es solo llegar, sino el modo en que se pedalea, el compañerismo en la carretera, el respeto por el esfuerzo del otro y la belleza del camino.

Celebremos, por tanto, este centenario con la mirada puesta en el futuro, sabiendo que la mejor forma de honrar la historia es seguir escribiéndola. Y mientras el pelotón avanza entre verdes valles y cumbres legendarias, sigamos sintiendo que cada giro de rueda es también un latido de nuestra tierra.

¡Larga vida a la Vuelta Ciclista a Asturias! n