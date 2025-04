Santi Cazorla, el jugador con la eterna sonrisa

Hay futbolistas que destacan por su técnica. Otros, por su carácter competitivo. Algunos, por su capacidad para decidir partidos. Pero muy pocos –poquísimos, en realidad– trascienden el césped y se convierten en algo más. Santi Cazorla es uno de ellos.

Cada dos semanas, cuando el Real Oviedo juega lejos del Tartiere, se repite la misma escena: el estadio rival rompe en aplausos cuando Cazorla pisa el césped. Ocurrió en La Romareda, en El Plantío, en Cartagonova, en Ipurúa… Y no es un gesto educado. Es una ovación sincera, sentida. Es el homenaje espontáneo de aficiones que reconocen que están ante alguien especial. En un fútbol acostumbrado al ruido, a las rivalidades feroces y a la desmemoria constante, lo de Cazorla es un milagro. Un puente entre equipos, colores y escudos.

No es habitual que un jugador visitante reciba el cariño de una afición que no es la suya. Pero Santi no es un jugador cualquiera. Su historia de superación, su talento exquisito y, sobre todo, su forma de ser lo convierten en uno de los grandes referentes del fútbol español de las últimas décadas. Porque Cazorla no solo juega bien al fútbol: dignifica el deporte. Lo embellece. Y lo humaniza.

Es fácil admirar al Santi futbolista: campeón de Europa, leyenda del Villarreal, aclamado en Inglaterra, genio en la selección. Pero es aún más fácil querer al Santi persona: cercano, humilde, respetuoso, con una sonrisa que nunca se le cae del rostro. Esa sonrisa que es su seña de identidad. Que no es impostada, sino natural. Que transmite paz y alegría, incluso en los peores momentos.

Su regreso al Real Oviedo fue un acto de amor. De gratitud hacia el club en el que empezó todo. Un gesto que resume su forma de entender la vida y el fútbol. Volver a casa cuando ya no necesitas hacerlo, cuando podrías haber colgado las botas o seguir jugando en destinos más cómodos. Pero Santi volvió al barro de Segunda, a un equipo histórico pero modesto, para devolver un poco de lo que recibió.

Solo hay una excepción a esa ola de cariño que recorre España con su nombre: Gijón. La afición del Sporting, empecinada en reducir todo a rivalidad, le niega los aplausos. Pero incluso eso tiene su valor: en un país tan polarizado futbolísticamente, que solo una afición rival se le resista, es otra muestra de lo extraordinario que es. En un mundo que necesita referentes de verdad, Santi Cazorla es luz. Es fútbol sin estridencias. Es respeto, talento y alegría. Y, sobre todo, es ejemplo. Ojalá más jugadores como él. Ojalá más personas como él.

Porque Santi no solo juega con el balón. Juega con los corazones de quienes le ven. Y siempre gana.