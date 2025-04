El análisis de Alberto Menéndez después de que el Alimerka lograra la salvación en la Primera FEB de baloncesto: Un Oviedo aguerrido

Pumarín vio ayer al equipo más reconocible de Javi Rodríguez: un conjunto aguerrido, en el que no caben las florituras y en el que tienen premio quienes se desfondan, sobre todo en las tareas defensivas. Los carbayones habían dado un paso de gigante para mantenerse en la categoría en la paliza del miércoles al Valladolid, pero su entrenador quería cerrar ya matemáticamente, a dos jornadas del final de la competición, la continuidad en la Primera FEB. Preparó para ello un encuentro en el que la tensión y la agresividad debían ser la tónica dominante. Nada de consentir al contrario jugar con comodidad. Los jugadores azules se dedicaron a plasmar sobre el parqué las ideas de su técnico sin desviarse de ellas ni un ápice.

Javi Rodríguez era consciente de lo mucho que se jugaba el Hestia Menorca en este partido y que ello era un arma de doble filo. Por supuesto que los isleños iban a poner toda carne en el asador, aunque eso también podía jugar a favor de los asturianos si estos les respondían con la misma moneda, porque en el ADN del Oviedo está jugar de forma valiente, combativa, guerrillera incluso; y es difícil que se le pueda responder con éstas sus armas cuando las llevan a sus últimas consecuencias, como sucedió ayer. Por otro lado, entrar en la guerra de guerrillas podía implicar para los de Baleares no aprovechar realmente sus bazas como, por ejemplo, volcar el juego en los hombres altos, con bastantes más centímetros que los asturianos. No lo hicieron, sino que en el cuarto final centraron prácticamente todos sus ataques en su hombre más bajo, Jalen Cone, quien, aunque hizo un partido espléndido, llegó agotado al tramo final, sin capacidad para decidir, atosigado por la defensa azul.

Los mejores resultados del Oviedo Baloncesto esta temporada se han producido siempre cuando ha funcionado su defensa. Ayer lo hizo desde el minuto uno. Javi Rodríguez no dejó que hubiera ni un instante de relajación, con cambios continuos de jugadores. No fue una casualidad. Por ejemplo, que Langarita solo jugara ocho minutos, y que en ese tiempo no intentara ni un tiro a canasta, seguro que tiene algo que ver con lo programado.

De nuevo resulta complicado destacar a un jugador en un encuentro tan coral como el de ayer. Pero en esta ocasión merece el reconocimiento el último jugador llegado al Alimerka, Alonso Faure. El joven pivot solo necesitó 14 minutos para completar una gran actuación, con 11 puntos (5 de 5 en tiros de dos), ocho rebotes y un tapón espectacular. Faure evidenció ayer que tiene calidad suficiente para formar parte de un conjunto tan necesitado de centímetros como el Oviedo.