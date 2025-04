Rousseau en la Copa, pizza con piña y un Dios imprevisible

¿Y si Rousseau tenía razón?

El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir "esto es mío" y halló gentes bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos; cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: "¡Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie!". Son palabras de Rousseau en su "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres". ¿Tiene razón? Puede que sí, o puede que no. Pero si hablamos de fútbol Rousseau tiene razón porque en el momento en que se cerca un terreno y se ponen límites al campo, el fútbol a todo pasto de los niños deja paso al fútbol sometido a reglas y, también, entregado a los amos del terreno. ¿Cuántas miserias futboleras se habrían evitado si alguien, arrancando las líneas de banda, hubiese gritado: "¡Estáis perdidos si olvidáis que el fútbol es de todos!". Los niños juegan al fútbol sin cercas ni vallas, sin reloj, sin miedo a fallar, sin que el resultado importe demasiado y con un par de humildes bultos de ropa que forman una portería imaginaria. Por eso los futbolistas que juegan como niños nos gustan tanto. Esos futbolistas no duran mucho, por supuesto, porque enseguida aprenden que el fútbol tiene límites, reloj, horror al vacío que produce un fallo, porterías de carne y hueso y, como decía Luis Aragonés, en el fondo todo consiste en ganar, ganar, ganar, ganar y volver a ganar.

Y, sin embargo, la final de la Copa del Rey nos devolvió algo del fútbol anterior a las vallas, con dos futbolistas (Pedri y Lamine) que juegan como niños, con un partido disputado hasta que las piernas aguanten o hasta que mamá grite que todos a casa a cenar, con un equipo amenazando con no jugar como si fuera el dueño de la pelota y con abrazos entre los futbolistas después de la tensión (y el desquicie de Rüdiger) porque, ya saben, al día siguiente hay cole y más partidos en el recreo.

Laboratorios secretos y piña.

Como la bomba atómica, la pizza con piña o los gorgoritos, el VAR no se puede desinventar. Abandonemos toda esperanza de volver a celebrar los goles a lo grande, sin esperar a que el VAR declare como fuera de juego un codo del delantero un milímetro por delante de la nariz del defensa. Y todo puede empeorar. Llegará el día en que una sofisticadísima "máquina de la verdad" decida si un futbolista está simulando una lesión o si la caída de Raphinha dentro del área del Real Madrid fue en realidad un piscinazo porque la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la conductancia de la piel no engañan. Llegará el día en que un test Voight-Kampff de empatía, como el de "Blade Runner", decidirá en caso de duda si un futbolista es humano o un androide. Llegará el día en que superfutbolistas salidos de secretísimos laboratorios, como en "Soldado universal", conviertan el fútbol en una competición de atletismo como los partidos de la NBA se están convirtiendo en concursos de triples. VAR, polígrafos, test de empatía y laboratorios están a la vuelta de la esquina, y luchar contra todo esto será tan imposible como desinventar la pizza con piña. Por cierto, no estaría de más que alguien comprobara que Koundé y Valverde son humanos, y no soldados universales que pueden jugar ciento veinte minutos (y pico) a toda pastilla sin inmutarse.

Contra la razón griega.

El fútbol, como Dios, solo puede ser descrito por vía negativa: inabarcable, inefable, imprevisible y absolutamente incomprensible. Ahí tenemos al Girona, un equipo que deslumbró la temporada pasada, derrotó al Barça en dos memorables partidos y se clasificó a lo grande para jugar la Liga de Campeones y que ahora aspira a no descender a Segunda División. En el fútbol una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, la parte puede ser mayor que el todo y tres más uno puede que no sumen cuatro. Que se lo digan a Michel, el entrenador del Girona. O a Ronaldo, que llegó al Real Valladolid con intención de llevar el equipo al cielo de la Liga de Campeones. O al conmovedor Leicester, campeón de la Premier League en la temporada 2015-2016 y ahora un equipo ascensor al estilo, precisamente, del Real Valladolid. Se puede ser equipo de Liga de Campeones y, a la vez, equipo que lucha por no descender. Es posible que los futbolistas de un equipo sean mayores que el todo. Y no es descabellado que una victoria y un empate no sumen cuatro puntos que den una permanencia. Benedicto XVI, en una famosa conferencia en Ratisbona, vinculó al Dios cristiano con la razón griega, pero el Dios que rige el universo futbolístico no tiene nada que ver con el Dios de Benedicto XVI ni, mucho menos, con la razón griega. Ni con la razón a secas.