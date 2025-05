Nostalgia azul, esperanza eterna

No es fácil explicar lo que se vivió en la última reunión anual de la Asociación de Veteranos del Real Oviedo, pero sí puedo asegurar que fue uno de esos días en los que el corazón late más fuerte, no solo por el recuerdo, sino también por la promesa de lo que vendrá. Más de doscientas personas nos dimos cita para celebrar la memoria compartida, las gestas pasadas y, cómo no, para abrazarnos en un presente que aún vibra con los ecos del Tartiere.

Fueron varios los actos que conformaron este entrañable encuentro. Todos ellos teñidos de azul, de risas cómplices y momentos inolvidables. Hay algo profundamente humano en reencontrarse con aquellos que un día compartieron vestuario, grada o simplemente una misma pasión. Porque el oviedismo no se mide en títulos, sino en fidelidad. Algunos me pidieron ejemplares de mi último libro, lo cual agradezco con humildad. Siempre es un honor repartir palabra escrita con quienes compartimos sentimiento. Y en cada página, como en cada pase largo o entrada a destiempo, late la nostalgia. Pero no una nostalgia triste, sino una que da impulso, que recuerda lo que fuimos para entender mejor lo que aún podemos ser.

Uno de los episodios más emotivo fue, sin duda, la entrega de insignias de oro y plata de la Asociación. Una ceremonia sencilla pero cargada de simbolismo. Mi querido amigo Vicente González-Villamil, presidente incansable de este colectivo, condujo el acto con esa elegancia suya que no entiende de modas ni imposturas. En cada entrega, en cada aplauso, se percibía el respeto y el cariño de toda una vida vinculada a los colores azul y blanco.

No es sencillo pasar de las portadas de los periódicos, de los micrófonos, de las cámaras… al aparente anonimato. Pero estos encuentros tienen la virtud de reconciliarnos con el tiempo, de devolvernos a un lugar donde aún somos reconocidos, no por lo que representamos en su día, sino por lo que dejamos en la memoria de los demás. Esos reconocimientos no solo alimentan el ego, sino que reconfortan el alma.

La Asociación de Veteranos del Real Oviedo es mucho más que un grupo de antiguos jugadores o colaboradores. Es una entidad ejemplar, comprometida con la sociedad y, especialmente, con los más desfavorecidos. Ser el socio número 308 no es un número más para mí. Es un motivo de orgullo y responsabilidad. Porque aquí no se trata solo de mirar atrás con melancolía, sino de construir comunidad desde el recuerdo.

En un tiempo en el que el fútbol moderno parece haberse olvidado de sus raíces, actos como este son un oasis. Una prueba de que el fútbol también puede ser ternura, afecto, memoria colectiva y, sobre todo, esperanza. Porque aunque la añoranza nos reúna, todos soñamos con que muy pronto tengamos mucho que celebrar. Y ese sueño, como el fútbol, también se juega en equipo.

Gracias a todos los que lo hicieron posible. Y gracias, sobre todo, a los que siguen creyendo que el pasado no es una losa, sino un trampolín hacia el futuro. ¡Hala Oviedo siempre! n