La opinión de Xuan Fernández sobre el Oviedo: "Lo peor que podría pasar sería jugar el play-off"

Hay que ver cómo cambia la tostada. En el fútbol y en el estado de ánimo general. Datos: el Oviedo, a falta de tres partidos de Liga, está en posición para competir por subir directamente a Primera y tiene un cómodo colchón con el primer aspirante a la promoción de siete puntos. Interpretación: el play-off, antaño palabra prohibida, está amarrado salvo catástrofe y todavía queda tiempo para soñar con un billete en primera clase hacia el lugar natural del Oviedo.

Conviene no perder de vista el panorama actual. Hace dos telediarios, discursos mediocres mediante, aspirar a jugar el play-off era el objetivo cacareado con miedo cada mes de junio. Hoy, para el Oviedo eso es solo una obligación mínima. Basta retroceder un año para calibrar la trascendencia del cambio, con el Oviedo de Carrión entrando de chiripa entre los seis primeros y quedándose a un palmo de rozar la gloria. Aquello se festejó por todo lo alto y fue un subidón. La exigencia aumenta, no hay duda, y esa es la mejor noticia. Lo peor que le podría pasar al equipo de Paunovic sería jugársela en la promoción y no subir directo. Repetimos: ¡Lo peor sería jugar una liguilla de ascenso! Una catástrofe –tendría que ser de las gordas– pasaría por quedarse fuera de los seis primeros, algo que no tiene pinta: vale con dos de nueve puntos.

El Oviedo no depende de sí mismo para decir adiós a esta Segunda, esa es la parte negativa, pero todo está abierto en esta categoría tan irritante e imprevisible. Aquí pasa de todo, ya ven el Cartagena, y quizá la única ventaja sea jugar en casa, al calor de los tuyos. Ahí el conjunto de Paunovic parte con ventaja, porque juega dos de tres en el Tartiere y porque el oviedismo llega enchufado, con el discurso de Cornellá enterrado y con hambre de festejar. Nueve de nueve y a esperar, ese es el lema.

Quedan tres partidos para futbolistas ganadores, para pensar en grande y para sacar el carácter. Hay que tener claro que este es el camino en una industria resbaladiza, en la que el escenario puede cambiar en un pestañeo. Las comparaciones con el Sporting, vecino y rival en todo, son inevitables: el primer equipo azul le saca al rojiblanco 16 puntos y el Vetusta y el Femenino 22 y 33 a sus homólogos respectivamente. 71 puntos. Esta realidad, indiscutible ahora, puede caerse pasado mañana, por lo que conviene seguir en este camino: ambición, valentía y sobre todo y ante todo apostar siempre por el ascenso. Es de necios discutir que el Oviedo en Segunda no tiene que tener el objetivo de subir. Con Paunovic, bendita llegada la suya, es posible. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ganar el Oviedo al Zaragoza, al Tenerife y al Cádiz?

PD: Martín Peláez, presidente del Oviedo, suele decir que para ascender a Primera hay que ser de Primera todos los días. Razón tiene Peláez, tipo listo y con cintura para sortear los problemas del día a día. Por eso es clave que todos en el club centren los esfuerzos en el objetivo común que tanto desea el oviedismo. En las últimas semanas hay algún despistado perdiendo el tiempo en enredos sin mucha importancia y apagando pequeños incendios con gasolina, como se hacía (mal) en el pasado, preocupado por si se cabrea este o aquel jugador al trascender una lesión, algo rutinario y habitual. Menos mal que Jesús Martínez, Martín Peláez, Agustín Lleida y Roberto Suárez están a lo importante. También Paunovic, siempre directo y natural en sus explicaciones. Que nada distraiga.