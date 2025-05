Viajes cotidianos, susceptibilidad corsa y murallas romanas

Flick no es Phileas.

¿Qué diferencia hay entre un desplazamiento cotidiano y los desplazamientos de un viaje? ¿Cuál es la diferencia entre una salida a la tienda de la esquina y una excursión al Sahara? La filósofa Emily Thomas dice en "El viaje y su sentido" que ni los desplazamientos cotidianos ni los viajes tienen que ver necesariamente con la distancia porque una abogada puede viajar de Londres a Hong Kong y volver después de varias reuniones sin haber viajado, pero un viaje en coche a una ciudad cercana para visitar a la familia puede ser algo más que un desplazamiento cotidiano. Es posible que el viaje tenga que ver con lo desconocido, con lo nuevo, con lo diferente. Con lo distinto. Phileas Fogg da la vuelta al mundo, pero en realidad no viaja. Por eso habría que decir que el Barça de Flick no ha hecho un desplazamiento cotidiano desde el Barça de Xavi, sino un viaje. No hay grandes distancias entre los futbolistas de Flick y los futbolistas de Xavi, pero sí hay un largo viaje entre el alegre y campeón Barça de Flick y el equipo triste y derrotado de Xavi. Hansi Flick no es Phileas Fogg. Flick ha convertido un desplazamiento para comprar el pan en la tienda de la esquina en un viaje a los límites desconocidos de la línea defensiva en la mitad del campo, a la novedad de un Raphinha o un Koundé indesmayables, a la diferencia que supone un Lamine Yamal siempre vertical. Un Barça distinto casi con los mismos futbolistas que la temporada pasada jugaron a lo de siempre.

NO ES EL HIPÓDROMO DE ANTIOQUÍA.

Si el romano Messala hubiera ganado la carrera de cuadrigas, derrotando nada más y nada menos que a Judá Ben-Hur, estoy seguro de que habría celebrado su victoria ante las narices del público abiertamente hostil que llenaba el hipódromo de Antioquía. Lógico. Los soldados romanos garantizarían el orden, el caíd Ilderim pagaría su apuesta a Messala, el palco lleno de ciudadanos romanos aplaudiría a rabiar y Pilatos sonreiría mientras coronaba al campeón. Tras la victoria del Barça ante el Espanyol en el RCDE Stadium, los futbolistas del Barça no pudieron celebrar en el campo el título de Liga por "respeto" a su rival y, sobre todo, para evitar altercados, invasiones del terreno de juego y lanzamiento de objetos. ¿Lógico? Más bien al contrario. Messala haría bien en no celebrar su victoria en el hipódromo para no provocar a los seguidores de Ben-Hur, pero no entiendo qué tiene de malo que el Barça celebre un título de Liga ante los aficionados del Espanyol, no veo por qué los abrazos y gritos de alegría de los futbolistas pueden interpretarse como una provocación y me parece que respetar al rival no tiene nada que ver con que Flick envíe a empujones a sus futbolistas al vestuario. Como Ocatarinetabelachitchix y los corsos de "Astérix en Córcega", los futboleros somos muy, muy, muy susceptibles. Pero Lamine Yamal no es Messala y un campo de fútbol no es el hipódromo de Antioquía.

Cantera, fichajes y mausoleo de Adriano.

Al Real Madrid le ha ocurrido lo mismo que a la antigua Roma. Cuando el periodo de la "pax romana" había quedado ya muy atrás y hubo que adaptarse a los nuevos tiempos y a la posibilidad de que alguna tribu bárbara llegara hasta Roma, los emperadores entendieron que había que construir unas nuevas murallas. Aureliano, en el siglo III, decidió construir esas murallas y para ello hubo que poner en marcha las viejas canteras que habían abastecido a Roma y, además, desmantelar viejos edificios para utilizarlos en la obra e incluso integrar en la muralla otros edificios (como el mausoleo de Adriano) tal y como se encontraban.

El Real Madrid, como la antigua Roma, llevaba demasiado tiempo (una temporada es mucho tiempo para el Madrid) sin renovar sus murallas defensivas. Y el emperador Florentino, como Aureliano, ha entendido que los bárbaros (o el Barça de Flick) podían conquistar Europa después de arrasar con todos los títulos nacionales. ¿Qué hacer? Lo mismo que Roma: cantera, fichajes e integración de edificios en buen estado. La cantera que una vez hizo grande al Real Madrid lleva siglos abandonada, pero todavía puede ofrecer bloques como Asencio. Desmantelar a otros equipos fichando a futbolistas como Dean Huijsen (Bournemouth) y Trent Alexander-Arnold (Liverpool) es imprescindible. Y, por supuesto, integrar a Mbappé, Vinícius Jr. y Bellingham, el mausoleo de Adriano merengue, es tan necesario para vender camisetas como para dar consistencia a unas murallas con garantías. La "pax madridista", el tiempo en que el Real Madrid ganaba grandes títulos sin necesidad de murallas, queda ya muy lejos.