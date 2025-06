Un Oviedo al alza

Era muy difícil el ascenso directo a Primera en la jornada de ayer, pero el Oviedo cumplió con su cometido, que era ganar al Cádiz. Pero para que los números cuadrasen y los carbayones subiera a la división de oro del fútbol español era imprescindible que el Elche perdiera en Riazor. Y fue imposible por una sencilla razón, porque los gallegos saltaron al terreno de juego como si de una pachanga se tratara. Y es que en la primera media hora de partido los de La Coruña ya perdían por tres tantos a cero, que pudieron ser más porque lo deportivistas eran unos simples invitados a los festejos preparados por los ilicitanos para el final del partido. No es que el Cádiz pusiera toda la carne en el asador en el Carlos Tartiere (como el Dépor no se jugaba nada importante), pero al menos competía e intentaba que los azules no jugaran cómodos.

Lo de ayer es un contratiempo, pero sólo eso. Quién pensaba cuando se cesó a Javi Calleja que el Oviedo iba a estar luchando por el ascenso directo. Nadie. Todo cambió con la llegada al banquillo de Paunovic. Desde el primer día se mostró convencido de que el equipo podía quedar entre los dos primeros. Al final le faltó un último pasito, pero ha sido tercero en la Liga regular, lo que está muy bien de cara a los play-off. Pero lo más importantes es que el Oviedo va al alza. No ha perdido ni un solo partido desde que el serbio se hizo con el control de la plantilla. Puede que los oviedistas no hayan desarrollado en alguna ocasión el juego que espera tanto su técnico como sus aficionados, pero en lo que no hay dudas es que han sido efectivos. El de Paunovic es un conjunto sólido, al que es muy difícil marcarle y que, al menos hasta el momento, ha sabido aprovechar muchas de las ocasiones de gol de que dispone. Una pena, como reconoció ayer el entrenador carbayón los dos puntos perdidos en Eibar en el tiempo de descuento y también el tanto de auténtica mala fortuna recibido en Santander y que suponía el empate del Racing. No obstante, hay que reconocer que los oviedistas también tuvieron fortuna en algunos finales de partido. Lo uno por lo otro. En todo caso, lo importante es haber quedado terceros. Pero sin más, lo complicado llega ahora.

Había aficionados que querían como rival al Racing en la primera fase del play-off. Finalmente, el primer rival será el Almería. A los asturianos les debe dar igual uno u otro; lo importantes es su convencimiento, la fe en sus posibilidades, la que les traslada Paunovic.

Deben seguir en la misma línea marcada por su técnico, como sucedió ayer, que pese a saber que el ascenso directo era imposible no bajaron los brazos en ningún momento. Y vaya dos goles que mercaron Seoane y Nacho Vidal.