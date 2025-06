La experiencia es grandiosa

Estamos viviendo unos días muy complicados en el mundo del fútbol español, nuestro deporte rey. Pocos son los que tienen un gran premio entre sus manos y muchos los que no paran de recordarse lo mucho que han gastado, lo mucho que han sufrido y lo que van a tener que seguir padeciendo en el futuro. Por no saber, sus seguidores, los que no los dejan nunca solos, no saben muchos ni que es eso de la Copa Mundial de Clubes FIFA que comienza el domingo en América en plenas vacaciones con clubes como el Atlético de Madrid, Bayern Munich o París Saint Germain y sigue con el Real Madrid, la Juventus o River Plate.

Como en nuestro fútbol hay oro, plata y bronce, los que se han salvado de los descensos y han mantenido la categoría con muchísimo esfuerzo se preguntan cómo y de donde van a sacar el dinero para mejorar a partir de finales de julio. Quedan en estos momentos solos en la lucha el Real Oviedo, el Almería, el Mirandés y el Racing de Santander, que saben que su premio, si logran subir a Primera, será hermoso para ellos y para todos sus seguidores, aunque horas más tarde se hagan muchas preguntas.

Mientras los cuatro de la lista de Segunda saben que el subir a Primera no tiene precio y que lograr ser los mejores el viernes 21 de junio es lo más importante que les puede pasar, en estos momentos y en este planeta no podemos olvidar cuanto tiempo y cuanto esfuerzo han tenido que sacar de sus cuerpos sus jugadores para que ese momento llegue.

Justo ahora, cuando cuatro clubes sueñan con llegar a Primera, el Sindicato Mundial de Futbolistas se hace muchas preguntas. Recuerda los viajes en autocar de un lado a otro, los vuelos "gigantes", el tiempo que han dedicado a jugar y a entrenarse, lo cargado que está el cuerpo de todos los jugadores, las muchas horas de reposo que debían realizarse y las lesiones que han descontrolado el cuerpo de sus estrellas un día sí y otro también.

Por ello, este es un buen momento para recordar a todos los futbolistas españoles que han superado los treinta años y siguen luchando con deportividad y sirviendo de ejemplo para que los más jóvenes copien y aspiren a triunfar en un futuro.

Los asturianos sabemos mejor que nadie que casi ningún futbolista en Segunda llega a los cuarenta de edad en activo. Sólo uno ahora, y precisamente protagonista de esa lucha por el ascenso, Santi Cazorla, forma parte de los que quieren volver a ser de Primera. Santi seguro que no lo hace por él, sino por todos los que adoran sus colores.

Estoy seguro que Santi Cazorla, con todo lo bueno que es como persona y como futbolista, sabe que nadie bajará la guardia y nadie dejará de luchar. Pero también sabe que en las tribunas habrá siempre una afición dispuesta a animarlos hasta el último segundo.

Dicho con sencillez, este mundo en el que viven ahora el Real Oviedo, el Almería, el Racing de Santander y el Mirandés es y será hermoso. Todos piensan y saben que este es el fútbol de verdad, sobre todo los que también saben que la veteranía y la experiencia debe ser calificada como grandiosa. Estoy seguro que serán partidos históricos y hermosos.