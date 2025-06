Cazorla tenía que ser

No podía ser otro que más que Santi Cazorla el jugador que llevara al Oviedo a la final del play-off. El centrocampista de Llanera, que sigue siendo un portento después de tantos años en la primera línea futbolística, salió en la segunda parte ante el Almería para marcar un gran gol de falta directa, el del empate que permitirá a los carbayones luchar por el ascenso a la división de oro del fútbol español, bien contra el Racing de Santander bien contra el Mirandés, que se medirán hoy en el segundo partido de la eliminatoria en el estadio de los burgaleses.

Cazorla salió al campo tras el descanso con la misión de tranquilizar al equipo y dar sentido a su juego, muy embarullado y falto de calidad hasta entonces. Y vaya si lo consiguió. Su sola presencia hizo que los azules comenzasen la segunda parte de manera muy distinta a como se habían comportado hasta entonces. Con más brío y, sobre todo, con más rapidez en todas sus acciones. Y así, en el minuto tres, tras varias acometidas contra la meta defendida por Fernando, y con los primeros detalles de Cazorla, una jugada muy hilvana de los azules con pase final de Sibo a su ídolo del Arsenal y aprendiz de futbolista en El Requexón acabó con falta a éste muy cerca del área. Nadie en el campo puso en duda que el ex internacional español sería el encargado del lanzamiento. ¡Y vaya si lo hizo! Con la pierna izquierda e introduciendo el balón con mucha fuerza por el único resquicio aparente dejado por la barrera almeriense, en la que se habían incrustado dos jugadores carbayones. Un gran tanto que bien vale una final. Y un nuevo gran protagonista oviedista a sumar en esta eliminatoria, porque no hay que olvidar el gran papel desempeñado por Nacho Vidal en el partido de ida, con dos goles marcados y uno salvado milagrosamente en la portería de Aarón.

El Oviedo no lo tuvo fácil anoche, ni mucho menos. De nuevo desperdició el primer tiempo y luego tuvo que sufrir en el segundo para sacar la eliminatoria adelante. El Almería demostró su calidad, pero fue incapaz de superar al equipo azul. Solo lo logró de penalti. Así y todo, hay que recordar que los andaluces, que en el primer encuentro en casa ya habían enviado un balón al larguero, en la noche de ayer se encontraron con los postes en dos ocasiones. Por otro lado, el portero azul, Aarón Escandell, despachó un muy buen partido. La defensa cumplió una vez más con nota alta y Hassan volvió a ser una pesadilla para la retaguardia de los almerienses.

Eso sí, el Oviedo salió al césped en el primer tiempo como acobardado y cediéndole el control del juego a los andaluces. Salvo algunos momentos al final de los 50 minutos iniciales del partido los azules no se encontraron cómodos prácticamente en ningún instante. No es que los almerienses crearan mucho peligro, pero sí lo intentaron con más interés que los carbayones. Y así se adelantaron en el marcador con un tanto de penalti de Melero por una mano de Seoane que no discutió nadie. Es evidente que la eliminatoria entre el Oviedo y el Almería no fue precisamente la mejor tarjeta de visita de este jugador, que en la ida fue quien perdió tontamente el balón que desembocó en el único tanto del Almería y que ayer cometió el penalti que acabó poniendo por delante en el marcador a los andaluces. Paunovic tenía que sacar a Cazorla en el segundo tiempo y, claro, vistos los antecedentes, apostó por Seoane para el cambio.