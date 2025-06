La historia exige la victoria

Los que hemos tenido la oportunidad de vivir de cerca y durante muchos años nuestro fútbol y también el de otros países, nos quedamos con muchas frases en la mente que parecen normales y luego no lo son. Los que lo hemos vivido en la prensa escrita, en la televisión y en la radio sabemos que todo es posible cuando en juego está nada más y nada menos que el llegar a la división de oro del fútbol de tu país. Tal vez por ello, ni me gustó el partido que el Mirandés y Real Oviedo disputaron el domingo, ni terminé pensando que quedó claro quién va a ganar el sábado en el Carlos Tartiere.

Además, me ha gustado mucho menos leer titulares como "El Mirandés golpea primero" o "Anduva roza el sueño". Y no me ha gustado porque hay una diferencia enorme entre el Mirandés y el Real Oviedo. De esto no me cabe duda. La voluntad de los de Miranda de Ebro y de sus seguidores, que es hermosa, no tiene nada que ver con la grandiosidad histórica y actual con la que se debe presentar el Real Oviedo ante su afición y con la grandeza del Carlos Tartiere. Aunque suene fuerte, es verdad que el fútbol es una caja de sorpresas desde siempre y que todo puede pasar el sábado, pero cierto es que la historia del Real Oviedo debe jugar también una baza importante, algo que en el partido de Anduva no se apreció ni por asombro.

Todas las jugadas –de principio a fin– de una gran final en el fútbol mundial son importantes, por ello me sorprendió que nadie en el Real Oviedo a los 2 minutos y 40 segundos de partido el gol del gaditano Alberto Reina subiera al marcador y que nadie obligara al árbitro de Pamplona a que revisara la jugada en la que se aprecia perfectamente que Alberto Reina golpea con su codo en la cabeza a Santiago Colombatto, se lleva la pelota y luego bate junto al poste izquierdo al meta astur Aarón Escandell.

El minuto dos y el minuto 93 tienen el mismo valor en el fútbol y por ello me sorprendió, repito, que el Real Oviedo no reaccionara y no pidiera la intervención del VAR. Quizás pensaran que los de Miranda de Ebro son unos rivales débiles y pasaron de la jugada. Luego el partido y los 96 minutos disputados demostrarían todo lo contrario.

Quedan ahora cinco días, tanto para el Oviedo como para el Mirandés, para centrarse y recuperarse físicamente. Eso hará que el partido del del Carlos Tartiere sea muy muy interesante y también equilibrado.

Eso sí, y repito, aunque parezca pesado, el terreno de juego del Carlos Tartiere, que curiosamente tiene las mismas dimensiones que el de Anduva (105x 68), tiene historia, recuerdos, grandeza y también a una afición que es ejemplar e importante en el fútbol español. Esa sí es una baza que he visto durante muchos años en mi carrera como periodista deportivo y que no me importa repetirlo ahora.

Lo que a lo mejor algunos no saben es que para el Real Oviedo subir a Primera División es una obligación absoluta. Han pasado muchos años y un club con la historia de los carbayones no puede seguir escribiendo la suya en Segunda División. Siempre recuerdo a entrenadores y a buenos amigos que he tenido ahí como Luis Aragonés, Lobo Carrasco, Carrete, Fernando Hierro, Javier Irureta, Fernando Vázquez, Juanma Lillo, Nando Yosu o Vicente Miera que hicieron grande al Oviedo, como otros tantos técnicos que lo dirigieron.

Ahora llegó el momento de pensar, trabajar y exponer. El Real Oviedo tiene que convertirse el sábado sí o sí en un equipo grande de Primera División con un capitán indiscutible como Santi Cazorla. El Mirandés estará ahí con ilusión, pero sobre todo las gradas del hermoso Carlos Tartiere se llenarán como nunca recordándoles a los suyos que esta vez la historia exige una victoria sí o sí.