En el año del ascenso: con dos cojones

Llegado el tan anhelado y merecido ascenso del Real Oviedo a Primera División, se me vienen a la mente, hechos y momentos vividos en estos 23 años pululando por las categorías inferiores que a muchos aficionados les agradará refrescar.

A principios de este siglo, el Oviedo, llevaba ya unos años en la cuerda floja debido a las malas gestiones de una Directiva presidida por D. Eugenio Prieto, que le desanimaron, haciendo poco por la vida del club y los sentimientos de su incomparable y fiel afición. Merced a ello el club se fue endeudando y quedando sin patrimonio y los jugadores de aquella última temporada del año 2003, pusieron el resto. Tengamos en cuenta que el Oviedo fue descendido administrativamente por incumplimiento de pagos con sus jugadores y aunque el tema se negoció hasta el último minuto, no hubo acuerdo porque estos no quisieron retirar las denuncias presentadas, ni aplazar más los pagos pendientes, por falta de avales.

Por lo que se ve para ellos el escudo del Real Oviedo, no era ninguna garantía añadida. A partir de ahí, la desafortunada frase de su capitán: "Y ahora salimos a la calle con dos cojones". Esto suponía la sentencia para el futuro del club y posible desaparición como tal ya que sin jugadores ni dinero la subsistencia era casi imposible; palabras que, al mismo tiempo, supusieron una losa en la vida deportiva de esa persona en sus relaciones con la capital, de la que además es nativo, ya que la afición, nunca le redimió de aquél desprecio.

Para la pretemporada del año 2004, solo estaba disponible el autobús de Roces, aun sabiendo que no iban a cobrar fácilmente. Y unas peñas, hoy en número superior a cien, agrupadas en torno a la APARO, que serían el principal patrimonio del club. Aquello era un desierto sin futuro. Tampoco estuvo nada afortunado en este inicial desconcierto el Alcalde de la Ciudad, D. Gabino de Lorenzo, apresurándose a crear, en apenas 15 días un nuevo club, el Oviedo ACF desde el modesto conjunto del Astur, a la sazón en 3ª división y al que arrastró a una leyenda como era Berto, pero con una estructura y una idea que no prosperaron y no lo hizo porque la afición nunca quiso renunciar a sus orígenes, rechazando desde su fundación esta peregrina idea, sin ser consultada con la masa social.

Ello implicaba la desaparición del Real Oviedo como club. El mismo Alcalde reconocería ese grave error en las páginas de este diario hace muy pocas fechas. Y qué decir de la afición que siempre estuvo ahí, sufriendo desprecios deportivos por la situación que atravesaba el equipo, aguantando carros y carretas en unos y otros ámbitos deportivos durante muchos de esos años pero con una idea fija como estandarte: "Volveremos" de Melendi. Y por el camino de estos 23 años, anécdotas mil, desde pisar los campos más humildes de los clubes de Asturias, algunos con mucho barro, hierba sintética, instalaciones poco equipadas, pero ahí estaban en cada desplazamiento, poniendo el sello y la impronta de un Real Oviedo que quería, pero no podía.

Todavía en el año 2012, ante la acumulación de deudas contraídas, una ampliación de capital de 4 millones de euros, suscrita por socios de los cinco continentes y en salvadora medida por el Grupo Carso, le volvió a redimir de su desaparición. Pero por encima de todos esos avatares y como homenaje por el ascenso, un recuerdo especial para la afición y sobre todo para los muchos que nos han dejado en este largo período de tiempo, con un recuerdo para ellos en la persona de Pepín Fuentes Cabal, socio fallecido esta temporada y que acompañó al equipo en todos estos años de agonía deportiva que se alargaba temporada tras temporada. En su memoria y para todos ellos el agradecimiento del oviedismo y el deseo de que nunca más. Por cierto, a ver si llega ahora la solicitada escalera mecánica para los accesos al Tartiere, por la calle Ricardo Vázquez Prada. ¡Somos de primera!

Orgullo, pasión y garra. ¡Hala Oviedo! n