El diferente año que le espera al Real Oviedo y al Sporting

No hace ni un mes que en la orilla azul del Potomac se acabó toda el agua de la vida y el licor de fuego para celebrar el ascenso, y ya hay quien ha puesto en marcha la cuenta atrás de cara al inicio de la nueva temporada. Será un año distinto, muy distinto a lo que nos tienen acostumbrados en la madreñina "furgolística". Por primera vez en un cuarto de siglo, el Oviedo tendrá que mirar hacia abajo cuando le interese conocer cómo le marchan las cosas a su vecino. Los azules dejan atrás los viajes a Miranda, León o Ceuta para hacer acopio de entradas para ver a Mbappé, al fiestero ya adulto Lamine Yamal o a su colega Nico Williams.

Por lo demás, la hoja de ruta, al margen del glamour, es la misma se esté donde se esté: campaña de abonados y su consiguiente debate por los precios de los carnés, presentación de la nueva camiseta y las posteriores tertulias analizando el color, el cuello o las rayas de la elástica y tal y tal. Y, cómo no, lo que no puede faltar nunca en verano: el trae, compra y vende jugadores. El Oviedo ya ha dicho que este año será distinto, que habrá que esperar por los descartes de los grandes para poder hacer una plantilla con la que conseguir no ser una fugaz estrella invitada en Primera División. Otro mundo, otros tiempos y otros precios, como los de las entradas y los abonos.

Otra vez el modelo Jeraldino

Mientras tanto, a 28 kilómetros andan en lo mismo una vez superado el síncope provocado por el éxito del enemigo íntimo. La sensación es que el ascenso logrado al otro lado ha espoleado a la familia orlegiana, que, de momento, se ve perdedora en su pulso con el pachuquismo. Ver veremos lo que ocurre. De mano, y en lo que se refiere al delantero al que tanto se acaba añorando todas las temporadas, se ha repetido con Caicedo el modelo Jeraldino. Al muchacho se le da otra oportunidad para demostrar lo que no pudo en su estreno en el Sporting. Toca cruzar los dedos. Por lo demás, y para rematar el año diferente que nos va a tocar vivir, el Avilés estrenará en nombre del Principado la Primera Federación, esa categoría que en su día se sacó de la chistera el honesto Rubiales. Será por perres, ¿oyisti, güey?