La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Borja y el verano del sorpasso

Queda menos de un mes para que arranque la nueva temporada y los grandes de la madreñina "furgolística" siguen acumulando energías para lo que les viene por delante, que no es poco. El Oviedo inicia esta semana una miniconcentración en Las Caldas por eso de que los nuevos vayan conociendo a los que ya están y tal y tal. El Sporting, salvo volantazo imprevisto, se quedará en Mareo. No están los tiempos ni las temperaturas como para irse a Marbella o a la Manga del Mar Menor. Ni está la caja como para marchar a Mondariz. Hay que ahorrar, que hay que pagar los 3,6 millones invertidos en Dubasin y Gelabert.

Tampoco es que las concentraciones lejos de casa enamoren a los futbolistas, cada vez con más peso en las decisiones que tiempo atrás tomaban los clubes gustara o no gustara en el vestuario. Lo que ha quedado desterrado a una y otra orilla del Potomac son las giras por el México lindo y querido. Azules y rojiblancos las probaron una vez y punto final. Por lo demás, pues el Oviedín de Paunovic anda a la espera de la llegada de otro delantero, se llame Jovi o no. Al mismo tiempo deberá acelerar la operación salida.

Uno de los que no cuentan es Borja Sánchez, no hace mucho BS10 para los amigos. El Mago de El Requexón lleva desaparecido casi dos temporadas. No cuajó en México y poco mejor le fueron las cosas en Burgos, donde jugó cedido el último curso. Pinta que lo va a tener difícil si se queda, ya que Paunovic le ha venido lanzando algunas señales, como la de "cederle" al filial junto a Paulino y Yayo en el partidillo de los mayores contra el Vetusta del sábado. Pero queda verano, en nada comenzarán los amistosos y lo que hoy es negro mañana será violeta.

La venta del Atlas

Mientras, en la ribera que está a 28 kilómetros la vida sigue prácticamente igual, con la rutina en Mareo que encabeza Asier Garitano. Más movido andará el asunto por la central orlegiana, donde han decidido vender el Atlas tras meses de rumores y demás y demás sobre que el club elegido para hacer caja sería el Sporting. Y así, piano piano, va transcurriendo el verano del sorpasso, ¿oyisti, güey?