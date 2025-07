La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Paunovic los deja sin campamento

Desde que llegó para devolver al Oviedo a Primera tras casi un cuarto de siglo por aquí y por allá, Paunovic ha sido claro en casi todo lo que le ha tocado y le han dejado hacer. La última es la situación de los descartados, que son unos cuantos, y que se librarán de la semiconcentración en Las Caldas, donde la plantilla dormirá algún que otro día por eso de hacer grupo, piña y tal y tal.

Los que tendrán que seguir por el Whatsapp o por las redes sociales del club cómo marcha el stage serán gentes como Borja Sánchez, Paulino de la Fuente o Seoane. Si tenían alguna esperanza de dar la vuelta a su situación, la no convocatoria para las jornadas de convivencia les ha dejado el asunto claro. La operación salida azul marcha a ritmo pausado, pero, al contrario que otros años, en la entidad no hay prisa por deshacerse de los descartes, ya que en Primera el ring, ring caja no es el mismo que en la apretada Segunda División.

Pero, por si las moscas, Paunovic ha castigado a los chiquillos sin campamento de verano, para que tengan tiempo de pensar lo que quieren hacer con sus vidas e ir preparando las maletas y gestionando la mudanza, que alguno puede que cruce el Atlántico camino del México lindo y querido.

A vueltas con el delantero

Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac, los que saben se aferran a los números para defender que el Sporting, una vez más, opte por gastarse los maravedíes en otras posiciones y se pase de puntillas sobre el asunto y/o necesidad de fichar a un delantero de los de antes. Los rectores rojiblancos están convencidos de que con el reconvertido Otero, el Toro Caicedo y lo que aporten Dubasin y compañía valdrá para asegurar un buen puñado de goles que garanticen puntos.

En un año ya veremos cuántos, si los clásicos 50 o alguno más que permita a la tropa, que sigue renovando sus abonos como si no hubiera un mañana, soñar con volver al sitio de donde el Sporting nunca debió salir, y al que no retorna por méritos propios. En Gijón no hay castigo sin campamento, por lo menos de momento, ¿oyisti, güey? n