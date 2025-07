Yo vi jugar a Rotundo

¡A mí me lo tienen que explicar! Desde que ascendimos hace un mes, he escuchado a muchas personas presumir de haber acompañado al Oviedo en el barro y de no haber abandonado al equipo en sus peores momentos deportivos, como si aquello nos hubiera supuesto un sacrificio personal, algo que no hubiéramos querido asumir voluntariamente. Me imagino que los que dejaron de acudir al Tartiere se pasaron las tardes del domingo viendo por la televisión apasionantes Osasuna -Celta, Villarreal-Almería o el vigésimo clásico de la misma temporada, yendo a casa de los suegros a comer la paella del cuñado o, incluso, los más afortunados gozaron del tremendo entretenimiento que es llevar a los niños al parque y disfrutar de una amena charla con otros padres que no conoces de nada, sobre las virtudes y defectos de los respectivos retoños.

Oye, que cada uno es libre de elegir y opinar, faltaría más, que hay incluso gente que prefirió hacerse socia de un equipo que lideraba Pepe Saavedra, a ver a Cervero pegar cabezazos en el suelo en Pola Lena, a Aulestia convertirse en ídolo de masas en Gijón o a disfrutar de futbolistas, como Yeray o Aldeondo, con los que tomarse unas copas en el Locar, noche sí y noche también.

De verdad os lo digo, con el corazón en la mano, que a mí los que me dan pena son los que se alejaron del Oviedo, los que decidieron que lo mejor era tomar distancia y continuar la búsqueda de la madre de Marco, al otro lado del Atlántico. Los que acudimos con la habitual tremenda resaca de domingo a ver un partido contra el Nalón, lloviendo y haciendo frío, podremos contar a la descendencia como invadimos el campo del Navia para celebrar un gol del Oviedo, como vimos a Pepe Díaz luchar en el barro con más ahínco y poca fortuna que el "Lobo" Carrasco en las ruedas de prensa o como Mario Prieto le clavaba los tacos, en mitad del muslo, a uno del Caravaca. Y, como éstas, mil inolvidables historias más que, con el paso del tiempo, estoy seguro rellenarán páginas de libros que recuerden con nostalgia aquellos años. No hay dinero que lo pague.

Por encima del número de socio, el poder contar a mi hijo todas esas historias y mantenerlas vivas en mi memoria es la verdadera recompensa a todos estos años de peregrinar fuera de Primera. En fin, seré un tipo raro, ya sé que lo soy, sobre todo en lo que al Real Oviedo se refiere, pero a mi quitadme la capa de héroe por seguir todos estos años al Oviedo, porque lo disfruté y lo gocé de la misma manera que lo haré en Primera División. Ganar está bien, se disfruta más que palmando, no hay duda, pero la identificación con tu club y la inoculación de un verdadero sentimiento de pertenencia a esta familia oviedista le hace a uno ser mucho más feliz que cualquier victoria.

Cuando el Oviedo está en el campo, celebras igual ganar al Barcelona que al Andés, que el gol se lo metas a Courtois o a Pajarón o que el partido lo retransmita Manolo Lama para toda España o Radio Sele, en asturiano, tan solo para un puñado de seguidores locales. Eso sí, conviene recordar que algún día volveremos a caer, y no pasará nada, porque muchos seguiremos orgullosos, empezando por esta temporada donde, no estaría de más asumir, que vamos a perder los partidos que correspondan, pero estaremos al lado de nuestro equipo y, pase lo que pase, deberemos gritar con más fuerza que nunca, que esto es Oviedo, que el Tartiere es nuestra "puta" casa, que diría Sibo, y aquí los rivales van a venir a sufrir, que ya es hora de soltar por la garganta el lastre acumulado durante estas 24 últimas temporadas. Llamadme raro, pero yo el día 24 de agosto no acudiré al Tartiere a ver al Madrid, acudiré como siempre a ver al Real Oviedo, juegue contra quien juegue.