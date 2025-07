Óscar vs Zamora

Se cumplen 100 años de un enfrentamiento histórico, la primera vez que Ricardo Zamora, "el Divino" y Óscar Álvarez se vieron las caras en un terreno de juego. Zamora, el indiscutible titular de la Selección Española, y Óscar, su eterno suplente, eran amigos. Su amistad se había forjado a lo largo de nueve convocatorias juntos como pareja de porteros en la selección, incluidos los JJ.OO. de París en 1924. Sin embargo, los duelos directos entre ambos fueron muy escasos. Las oportunidades para alimentar la rivalidad, que tanto prensa como afición ansiaban, se limitaban a escasos amistosos. Y estos, dados los altos costes de los desplazamientos y el caché de los equipos, eran poco frecuentes.

El primer enfrentamiento entre ellos pudo haber tenido lugar el 27 de julio de 1919, cuando el R. C. Deportivo Español visitó Oviedo para disputar tres encuentros, dos de ellos frente al R. Stadium. Pero Zamora no viajó: su padre, en el lecho de muerte, le había pedido que abandonase la práctica del fútbol y se centrará en sus estudios de medicina. Aunque Ricardo lo intentó, acabó fichando ese mismo año por el F. C. Barcelona tras varias pachangas con amigos culés.

El segundo desencuentro se dio en la primavera de 1925. Tras proclamarse campeón de Asturias y quedar eliminado del Campeonato de España, el R. Stadium inicia una gira por Levante y Cataluña. Ya en tierras catalanas, se enfrentaron al Español con Zamora bajo palos, pero en esta ocasión el ausente fue Óscar. Su ausencia en esa gira se debió a que todavía no se había recuperado de una dislocación de hombro sufrida meses antes frente al R. Stadium Avilesino. Curiosamente, quien defendió la portería ovetense ese día fue Zubeldia, cedido para la ocasión por el eterno rival, el C. Deportivo de Oviedo.

Y a la tercera fue la vencida. Finalmente, el esperado duelo tuvo lugar el 25 de julio de 1925, durante las fiestas de Santiago en Sama de Langreo. En el campo Torre de los Reyes se enfrentaron el R. C. D. Español de Barcelona y el R. Stadium C. Ovetense. La comisión de festejos no escatimó: destinó 15.000 pesetas (una fortuna por aquel entonces) para traer al equipo catalán, que jugaría dos partidos en Asturias — el segundo ante el Racing de Sama.

La expectación es enorme y eso se hace notar en Sama. La villa presenta un aspecto animadísimo. Trenes especiales desde varios puntos de la provincia provocan que la villa y sus cafés estén repletos de aficionados. Se discute, se grita, y, en voz alta, se forman pronósticos y se entablan apuestas.

Una hora antes del comienzo el campo presenta un aspecto nunca visto. Millares de personas (entre ellos muchos militares) abarrotan las gradas para presenciar el frente a frente de Zamora, el coloso de la Selección, y Óscar, el indiscutible sustituto.

A las cuatro y media, bajo las órdenes del colegiado Rivero, forman los dos onces. El barcelonés con: Zamora; Canals, Portas; Trabal, Zabala, Sanahuja; Mairlot, Ventoldrá, Mauri, Colls y Rivali. Así lo hacen los ovetenses: Óscar; Mariscal, Trucha; Justo, Julio, Vigón; Montalbán, Quilojas, Paladini, Barril y Servando. El encuentro, vibrante y lleno de ocasiones, terminó con empate a dos: Trucha y Servando marcaron para los ovetenses. Pero el resultado fue lo de menos. Era el primer cara a cara entre dos leyendas vivas de la portería española.

Después llegarían más duelos… pero esa es otra historia.